세븐틴, ‘세계 청년의 날’ 맞아 3억 5천만 원 기부

동영상 고정 취소

유네스코 청년 친선 대사로 활동 중인 그룹 세븐틴이 어제 '세계 청년의 날'을 맞아 자선 경매 수익금 3억 5천만 원을 유네스코에 기부했습니다.



기부금은 세븐틴과 유네스코가 함께 창설한 세계 청년 기금을 강화하는 데 쓰일 예정입니다.



세븐틴은 2023년 K팝 가수 최초로 파리 유네스코 본부에서 열린 청년 포럼에 초청받아 공연했고, 지난해 유네스코 청년 친선 대사로 임명됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!