소방 활동 방해 10명 중 8명 ‘술 마신 구급 환자’

입력 2025.08.13 (12:53) 수정 2025.08.13 (12:58)

읽어주기 기능은 크롬기반의
소방활동 방해사범 10명 중 8명은 음주 상태인 구급 환자로 나타났습니다.

서울시 소방재난본부가 올해 1월부터 지난달까지 발생한 총 25건의 소방 활동 방해 사건을 분석한 결과, 모두 현장에 출동한 구급대원을 대상으로 이뤄졌습니다.

특히 24건은 폭언이나 폭행이 동반된 사건이었는데, 이 가운데 20건은 음주 상태의 구급 환자가 가해자였습니다.

'소방기본법' 등에 따르면, 소방 활동을 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.

