소방 활동 방해 10명 중 8명 ‘술 마신 구급 환자’

동영상 고정 취소

소방활동 방해사범 10명 중 8명은 음주 상태인 구급 환자로 나타났습니다.



서울시 소방재난본부가 올해 1월부터 지난달까지 발생한 총 25건의 소방 활동 방해 사건을 분석한 결과, 모두 현장에 출동한 구급대원을 대상으로 이뤄졌습니다.



특히 24건은 폭언이나 폭행이 동반된 사건이었는데, 이 가운데 20건은 음주 상태의 구급 환자가 가해자였습니다.



'소방기본법' 등에 따르면, 소방 활동을 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!