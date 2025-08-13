수도권 내일 새벽까지 폭우…시간당 30~70mm 집중호우 [오후날씨 꿀팁]

동영상 고정 취소

서울 등 수도권과 강원 북부를 중심으로 시간당 30~80mm 안팎의 폭우 구름대가 지나고 있습니다.



서울과 인천, 경기 북부에는 호우 경보가 그 밖의 수도권과 강원 북부에 호우주의보가 발효 중입니다.



내일 오전까지 수도권을 중심으로 시간당 70mm 안팎의 집중호우가 쏟아지는 곳이 있겠습니다.



예상되는 비의 양은 인천과 경기 북부에 200 이상, 서울 등 그 밖의 수도권에 50~150, 강원내륙에 150 이상입니다.



인천에는 강풍주의보가 발효 중이고 서해안과 중부 내륙에는 바람이 강하게 불겠습니다.



충청과 남부지방에는 폭염주의보가 이어지는 가운데 한낮에 무덥겠습니다.



전주 33도, 대구 34도까지 올라 어제보다 10도 이상 높겠습니다.



반면 서울은 25도로 중부지방은 더위가 주춤하겠습니다.



바다의 물결은 서해 먼바다에서 최고 3.5m로 높게 일겠습니다.



남해안과 제주도 해안에는 높은 너울이 밀려오는 곳이 있겠습니다.



남부지방의 비는 오늘 오후에 대부분 그치겠고 중부지방은 광복절인 금요일 오전까지 이어지겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:김유진



