중국군 “남중국해 분쟁해역서 미국 이지스함 퇴거”

미국의 이지스구축함이 중국과 필리핀의 영유권 분쟁 해역인 남중국해 암초 부근에 진입해 중국군이 “퇴거했다”고 밝혔습니다.



허톄청 중국인민해방군 남부전구 대변인은 오늘 소셜미디어를 통해 “미국 구축함 ‘히긴스’가 중국 정부의 승인 없이 중국 황옌다오(스카버러암초의 중국식 명칭)에 불법 침입했다”며 “남부전구 해군은 병력을 조직해 법에 따라 추적·감시와 경고·퇴거를 했다”고 발표했습니다.



그러면서 “미군의 행위는 중국의 주권·안보를 심각하게 침범하고 남해(남중국해)의 평화·안정을 깨뜨린 것이며 국제법과 국제 관계 기본 준칙을 위반한 것”이라고 주장했습니다.



미국 해군 7함대 소속 알레이버크급 이지스함인 히긴스함(DDG-76)은 함대지 순항미사일인 토마호크를 장착한 군함입니다.



중국은 남중국해의 90% 영역에 영유권을 주장하면서 동남아시아 국가들과 갈등을 빚어왔고, 미국의 동맹국인 필리핀은 2022년 페르디난드 마르코스 대통령이 집권한 뒤 전임 정권의 친중 노선을 뒤집은 채 남중국해 영유권을 지키기 위해 중국에 강하게 맞서고 있습니다.



스카버러암초 인근에서는 지난 11일에도 필리핀 해경선을 고속으로 추격하던 중국 해경선이 자국 해군함과 충돌하는 사건이 발생했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



