국제

중국군 “남중국해 분쟁해역서 미국 이지스함 퇴거”

입력 2025.08.13 (13:05) 수정 2025.08.13 (13:07)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

미국의 이지스구축함이 중국과 필리핀의 영유권 분쟁 해역인 남중국해 암초 부근에 진입해 중국군이 “퇴거했다”고 밝혔습니다.

허톄청 중국인민해방군 남부전구 대변인은 오늘 소셜미디어를 통해 “미국 구축함 ‘히긴스’가 중국 정부의 승인 없이 중국 황옌다오(스카버러암초의 중국식 명칭)에 불법 침입했다”며 “남부전구 해군은 병력을 조직해 법에 따라 추적·감시와 경고·퇴거를 했다”고 발표했습니다.

그러면서 “미군의 행위는 중국의 주권·안보를 심각하게 침범하고 남해(남중국해)의 평화·안정을 깨뜨린 것이며 국제법과 국제 관계 기본 준칙을 위반한 것”이라고 주장했습니다.

미국 해군 7함대 소속 알레이버크급 이지스함인 히긴스함(DDG-76)은 함대지 순항미사일인 토마호크를 장착한 군함입니다.

중국은 남중국해의 90% 영역에 영유권을 주장하면서 동남아시아 국가들과 갈등을 빚어왔고, 미국의 동맹국인 필리핀은 2022년 페르디난드 마르코스 대통령이 집권한 뒤 전임 정권의 친중 노선을 뒤집은 채 남중국해 영유권을 지키기 위해 중국에 강하게 맞서고 있습니다.

스카버러암초 인근에서는 지난 11일에도 필리핀 해경선을 고속으로 추격하던 중국 해경선이 자국 해군함과 충돌하는 사건이 발생했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 중국군 “남중국해 분쟁해역서 미국 이지스함 퇴거”
    • 입력 2025-08-13 13:05:05
    • 수정2025-08-13 13:07:26
    국제
미국의 이지스구축함이 중국과 필리핀의 영유권 분쟁 해역인 남중국해 암초 부근에 진입해 중국군이 “퇴거했다”고 밝혔습니다.

허톄청 중국인민해방군 남부전구 대변인은 오늘 소셜미디어를 통해 “미국 구축함 ‘히긴스’가 중국 정부의 승인 없이 중국 황옌다오(스카버러암초의 중국식 명칭)에 불법 침입했다”며 “남부전구 해군은 병력을 조직해 법에 따라 추적·감시와 경고·퇴거를 했다”고 발표했습니다.

그러면서 “미군의 행위는 중국의 주권·안보를 심각하게 침범하고 남해(남중국해)의 평화·안정을 깨뜨린 것이며 국제법과 국제 관계 기본 준칙을 위반한 것”이라고 주장했습니다.

미국 해군 7함대 소속 알레이버크급 이지스함인 히긴스함(DDG-76)은 함대지 순항미사일인 토마호크를 장착한 군함입니다.

중국은 남중국해의 90% 영역에 영유권을 주장하면서 동남아시아 국가들과 갈등을 빚어왔고, 미국의 동맹국인 필리핀은 2022년 페르디난드 마르코스 대통령이 집권한 뒤 전임 정권의 친중 노선을 뒤집은 채 남중국해 영유권을 지키기 위해 중국에 강하게 맞서고 있습니다.

스카버러암초 인근에서는 지난 11일에도 필리핀 해경선을 고속으로 추격하던 중국 해경선이 자국 해군함과 충돌하는 사건이 발생했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
신지원
신지원 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 폭우로 곳곳 통제…이 시각 개화교

수도권 폭우로 곳곳 통제…이 시각 개화교
또 물에 잠긴 한반도…제보로 본 호우 피해

또 물에 잠긴 한반도…제보로 본 호우 피해
이재명 정부 ‘국정운영 5개년 계획’ 수립…‘1호 국정과제’는 ‘개헌’

이재명 정부 ‘국정운영 5개년 계획’ 수립…‘1호 국정과제’는 ‘개헌’
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.