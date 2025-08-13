사회

서울 호우경보…동북간선도로 등 곳곳 도로통제

입력 2025.08.13 (13:23) 수정 2025.08.13 (13:28)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

집중호우로 서울 동북권 등지에 호우경보가 발령된 가운데, 서울 곳곳에서 도로 통제가 잇따르고 있습니다.

서울시는 오늘 정오를 기해 동부간선도로 양방향 전 구간을 전면 통제했습니다.

이에 앞서 오전 11시 25분부터 증산교 하부도로를, 11시 53분부터는 개화동로 개화지하차도에 대해 진입을 금지하고 있습니다.

서울시는 오전 10시 반을 기해 비상근무를 2단계로 상향하고, 빗물펌프장 102곳 가운데 19곳을 가동하는 등 침수 대응에 나섰습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 서울 호우경보…동북간선도로 등 곳곳 도로통제
    • 입력 2025-08-13 13:23:50
    • 수정2025-08-13 13:28:53
    사회
집중호우로 서울 동북권 등지에 호우경보가 발령된 가운데, 서울 곳곳에서 도로 통제가 잇따르고 있습니다.

서울시는 오늘 정오를 기해 동부간선도로 양방향 전 구간을 전면 통제했습니다.

이에 앞서 오전 11시 25분부터 증산교 하부도로를, 11시 53분부터는 개화동로 개화지하차도에 대해 진입을 금지하고 있습니다.

서울시는 오전 10시 반을 기해 비상근무를 2단계로 상향하고, 빗물펌프장 102곳 가운데 19곳을 가동하는 등 침수 대응에 나섰습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김우준
김우준 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 폭우로 곳곳 통제…이 시각 개화교

수도권 폭우로 곳곳 통제…이 시각 개화교
또 물에 잠긴 한반도…제보로 본 호우 피해

또 물에 잠긴 한반도…제보로 본 호우 피해
이재명 정부 ‘국정운영 5개년 계획’ 수립…‘1호 국정과제’는 ‘개헌’

이재명 정부 ‘국정운영 5개년 계획’ 수립…‘1호 국정과제’는 ‘개헌’
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.