서울 호우경보…동북간선도로 등 곳곳 도로통제
입력 2025.08.13 (13:23) 수정 2025.08.13 (13:28)
집중호우로 서울 동북권 등지에 호우경보가 발령된 가운데, 서울 곳곳에서 도로 통제가 잇따르고 있습니다.
서울시는 오늘 정오를 기해 동부간선도로 양방향 전 구간을 전면 통제했습니다.
이에 앞서 오전 11시 25분부터 증산교 하부도로를, 11시 53분부터는 개화동로 개화지하차도에 대해 진입을 금지하고 있습니다.
서울시는 오전 10시 반을 기해 비상근무를 2단계로 상향하고, 빗물펌프장 102곳 가운데 19곳을 가동하는 등 침수 대응에 나섰습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
