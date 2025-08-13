경기도, 재난안전대책본부 비상 2단계로 격상

경기도는 재난안전대책본부 비상 단계를 1단계에서 2단계로 격상했습니다.



오늘(13일) 오후 1시 기준 남양주 등 9개 시군에 호우경보가, 12개 시군에 호우주의보가 발령된 가운데 양주 장흥 204.0㎜를 비롯해, 포천 광릉 173.0㎜, 파주 광탄 144.0㎜, 남양주 오남 119.0㎜, 가평 조종 93.0㎜ 등 북부지역을 중심으로 폭우가 쏟아지고 있습니다.



산림청은 포천·가평·양주에 산사태 경보를, 파주·남양주에는 산사태 주의보를 각각 발령했으며, 파주·남양주 등 일부 지역에선 주민 대피 명령도 내려졌습니다.



비상 2단계는 경기도 자연재난과장을 상황관리 총괄반장으로, 40명이 재난 대응을 하게 됩니다.



경기도는 오늘 오전 4시 30분부터 비상 1단계를 발령하고 호우 상황에 대처해 왔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!