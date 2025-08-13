수도권 하천 수위 상승…9곳에 홍수특보 발령

수도권 북부 지역에 시간당 100mm 안팎의 극한 호우가 쏟아진 가운데, 서울과 경기지역의 하천 9곳에 홍수특보가 발령됐습니다.



한강홍수통제소는 오늘 오후 3시 기준으로 공릉천 고양시(원당교)와 신천 동두천시(송천교)에 홍수경보가 내려져 있다고 밝혔습니다.



또, 중랑천 서울시(중랑교)와 의정부시(신곡교)와 조종천 가평군(대보교), 포천천 포천시(포천대교·은현교), 문산천 파주시(만장교), 신천 연천군(신천교) 등 7개 지점에는 홍수주의보가 발령 중입니다.



한강홍수통제소는 홍수 특보가 발령된 하천은 범람에 따른 홍수 위험이 크다며, 인근 지역 주민들에게 하천변 접근을 자제하고 자치단체의 대피 명령에 따라 대피를 준비해달라고 당부했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 한강홍수통제소 제공]



