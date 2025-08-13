수도권 폭우로 곳곳 통제…이 시각 개화교

동영상 고정 취소

[앵커]



수도권을 중심으로 호우특보가 내려지며 시내 하천도 통제되고 있는데요.



서울 개화교 나가 있는 취재기자 연결합니다.



여소연 기자, 수도권 호우 상황 어떤가요?



[리포트]



네, 오전부터 세찬 비가 내리던 이곳 개화교는 지금은 잠시 소강 상태에 접어들었습니다.



짧은 시간 강한 비가 쏟아지면서 다리 아래 차량들이 물에 잠기기도 했는데요.



도로가 일부 침수돼, 지금은 이렇게 차량이 서행하며 터널을 지나고 있습니다.



앞서 오늘 새벽 3시부터 경기, 인천과 서울 일부 지역에 호우특보가 내려졌는데요.



인천 옹진군 장봉도에는 오늘 정오까지 모두 217mm의 집중호우가 쏟아졌습니다.



시간당 강수량을 보면, 오늘 정오를 기준으로 서울 김포공항에는 112.2mm, 경기 고양시 주교에는 105mm, 경기 김포에는 100mm의 비가 내렸습니다.



기상청은 내일까지 수도권에 50에서 150mm의 비가 내릴 것으로 내다봤습니다.



특히 인천과 경기북부에는 최대 200mm가 넘는 비가 쏟아질 것으로 예상되는데요.



현재 인천 전역과 의정부, 포천, 가평 등 경기 북부 지역, 서울 서부권 등에는 호우경보가 발효된 상탭니다.



인천 옹진군과 경기 포천시와 가평군, 양주시에는 산사태 경보도 발령됐습니다.



서울시는 하천 범람에 대비해 도림천과 안양천 등 서울 시내 하천 29곳의 출입을 통제했습니다.



강우로 동부간선도로와 내부순환로 등도 통행이 통제된 상탭니다.



지금까지 서울 개화교에서 전해드렸습니다.



촬영기자:이병권/영상편집:이진이



