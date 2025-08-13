뉴스2

또 물에 잠긴 한반도…제보로 본 호우 피해

입력 2025.08.13 (13:55) 수정 2025.08.13 (14:12)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

[앵커]

보신 것처럼 인천과 경기, 서울을 중심으로 또다시 강한 빗줄기가 쏟아지면서, 시청자분들께서 피해 상황이 담긴 제보 영상을 KBS에 보내주고 계십니다.

곳곳에서 비 피해도 잇따랐는데요.

이어서 신현욱 기자의 보도입니다.

[리포트]

도로는 또다시 흙탕물이 흐르는 하천으로 변했습니다.

트럭 한 대가 빗물을 가르며 힘겹게 나아가고, 옆에선 우비를 입은 사람들이 차량을 밀고 있습니다.

["경찰 아저씨들이 끌고 있다."]

타이어까지 차오른 빗물에 결국 멈춰버린 차량, 탑승자는 겨우 문을 열고 밖으로 빠져나갑니다.

다른 차량들도 위태롭긴 마찬가집니다.

갑자기 내린 비는 차량도, 건물도 모두 집어 삼켰습니다.

출입문을 넘어 상가 안까지 물이 들이찼고, 주민들은 복구 작업에 여념이 없습니다.

집중 호우로 인한 피해도 곳곳에서 잇따랐습니다.

오늘 오전 9시 20분쯤 경기 용인 영동고속도로 강릉방향 마성터널에선, 초등학생들을 태운 버스가 빗길에 전도됐습니다.

사고가 난 버스에는 초등학생 18명이 타 있었는데, 이 가운데 2명이 머리를 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌고, 4명이 경상을 입었습니다.

또 아침 7시쯤엔 경기 포천시 영북면에서 승합차 한 대가 빗길에 미끄러져 신호등을 들이받았습니다.

이 사고로 조수석에 탄 70대 여성이 숨지고, 운전석에 탄 70대 남성이 크게 다쳐 의식을 잃고 병원으로 옮겨졌습니다.

오늘 새벽에는 인천 일대 주택과 도로에 물이 차올라 소방당국이 배수 지원에 나서기도 했습니다.

KBS 뉴스 신현욱입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 또 물에 잠긴 한반도…제보로 본 호우 피해
    • 입력 2025-08-13 13:55:08
    • 수정2025-08-13 14:12:20
    뉴스2
[앵커]

보신 것처럼 인천과 경기, 서울을 중심으로 또다시 강한 빗줄기가 쏟아지면서, 시청자분들께서 피해 상황이 담긴 제보 영상을 KBS에 보내주고 계십니다.

곳곳에서 비 피해도 잇따랐는데요.

이어서 신현욱 기자의 보도입니다.

[리포트]

도로는 또다시 흙탕물이 흐르는 하천으로 변했습니다.

트럭 한 대가 빗물을 가르며 힘겹게 나아가고, 옆에선 우비를 입은 사람들이 차량을 밀고 있습니다.

["경찰 아저씨들이 끌고 있다."]

타이어까지 차오른 빗물에 결국 멈춰버린 차량, 탑승자는 겨우 문을 열고 밖으로 빠져나갑니다.

다른 차량들도 위태롭긴 마찬가집니다.

갑자기 내린 비는 차량도, 건물도 모두 집어 삼켰습니다.

출입문을 넘어 상가 안까지 물이 들이찼고, 주민들은 복구 작업에 여념이 없습니다.

집중 호우로 인한 피해도 곳곳에서 잇따랐습니다.

오늘 오전 9시 20분쯤 경기 용인 영동고속도로 강릉방향 마성터널에선, 초등학생들을 태운 버스가 빗길에 전도됐습니다.

사고가 난 버스에는 초등학생 18명이 타 있었는데, 이 가운데 2명이 머리를 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌고, 4명이 경상을 입었습니다.

또 아침 7시쯤엔 경기 포천시 영북면에서 승합차 한 대가 빗길에 미끄러져 신호등을 들이받았습니다.

이 사고로 조수석에 탄 70대 여성이 숨지고, 운전석에 탄 70대 남성이 크게 다쳐 의식을 잃고 병원으로 옮겨졌습니다.

오늘 새벽에는 인천 일대 주택과 도로에 물이 차올라 소방당국이 배수 지원에 나서기도 했습니다.

KBS 뉴스 신현욱입니다.
신현욱
신현욱 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 곳곳 호우특보…시내 하천 통제

수도권 곳곳 호우특보…시내 하천 통제
도로 잠기고 통행 마비…집중호우 인천에 피해 속출

도로 잠기고 통행 마비…집중호우 인천에 피해 속출
이 대통령 “산비탈 굴러내려온 듯…정상화 물꼬 트여가고 있다”

이 대통령 “산비탈 굴러내려온 듯…정상화 물꼬 트여가고 있다”
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.