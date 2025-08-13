[특보] 정부, 중대본 1단계 가동…호우 위기경보 ‘주의’

동영상 고정 취소

수도권 곳곳에 극한 호우가 쏟아지면서 정부가 오늘 오전 11시를 기해 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동했습니다.



행정안전부는 서울과 인천, 경기에 호우특보가 발효됨에 따라 중대본 1단계를 가동하고 비상근무에 들어간다고 밝혔습니다.



호우 위기경보 수준은 '주의' 단계를 유지하고 있습니다.



윤호중 행정안전부 장관은 지하차도와 하천변 등은 선제적으로 통제하고, 반지하주택과 지하주차장 등 상습침수지역에 대한 예찰을 강화하라고 지시했습니다.



