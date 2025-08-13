[특보 날씨] 내일 오전까지 수도권·강원 강하고 많은 비

동영상 고정 취소

서울을 비롯한 수도권과 강원북부엔 호우 경보나 주의보가 내려졌습니다.



어제 남부지방에 영향을 주던 정체전선이 올라오면서 오늘은 수도권과 강원도에 비가 집중되고 있습니다.



경기 북부엔 시간당 40 밀리미터의 매우 강한 비가 오고 있습니다.



서해상에서 계속 붉은 색의 강한 비구름이 다가오고 있는 모습입니다.



내일 오전까지 수도권과 강원도엔 국지적으로 시간당 50에서 70밀리미터의 매우 강한 비가 예상돼 대비해야 합니다.



내일까지 경기 북부에 최대 200, 서울을 비롯한 그 밖의 수도권과 강원 중북부엔 최대 150, 강원 남부와 충청의 북부에도 최대 100 밀리미터의 많은 비가 더 내리겠습니다.



기상정보였습니다.



노은지 기상캐스터/그래픽:남현서



