중부 집중호우 오늘 고비…남부는 무더위

오늘 중부 지방을 중심으로 돌풍과 천둥 번개를 동반하는 강한 비가 쏟아지겠습니다.



아침에 인천 옹진군 일대에 시간당 150mm에 육박하는 기록적인 폭우가 내린 데 이어 내일 오전까지도 중부 곳곳에 시간당 50~70mm의 집중호우가 내리겠습니다.



내일까지 예상 강수량은 수도권 많은 곳 200mm 이상, 강원 내륙에 최대 150mm 이상, 충청권 최대 100mm 이상이고, 그 밖의 남부와 제주도는 오늘 하루 5~40mm 사이의 비가 내리겠습니다.



오늘 비가 많이 오는 중부 지방은 선선하지만 남부는 대부분 지역에 폭염 주의보가 내려져 있습니다.



내일 아침 기온은 서울 26도 등 전국이 22도에서 27도로 오늘보다 2도에서 4도 정도 높겠습니다.



낮 기온은 내일 서울 29도 등 전국이 28도에서 35도로 오늘보다 2도에서 4도 정도 높겠습니다.

내일 바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



중부 지방의 비는 내일 오후까지 소강 상태에 접어들겠지만, 영호남 내륙에는 5~40mm의 소나기가 별도로 오겠습니다.



광복절인 모레는 수도권과 강원도에 다시 비 소식이 있겠습니다,



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!