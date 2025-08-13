재난·기후·환경

중부 집중호우 오늘 고비…남부는 무더위

입력 2025.08.13 (14:00)

오늘 중부 지방을 중심으로 돌풍과 천둥 번개를 동반하는 강한 비가 쏟아지겠습니다.

아침에 인천 옹진군 일대에 시간당 150mm에 육박하는 기록적인 폭우가 내린 데 이어 내일 오전까지도 중부 곳곳에 시간당 50~70mm의 집중호우가 내리겠습니다.

내일까지 예상 강수량은 수도권 많은 곳 200mm 이상, 강원 내륙에 최대 150mm 이상, 충청권 최대 100mm 이상이고, 그 밖의 남부와 제주도는 오늘 하루 5~40mm 사이의 비가 내리겠습니다.

오늘 비가 많이 오는 중부 지방은 선선하지만 남부는 대부분 지역에 폭염 주의보가 내려져 있습니다.

내일 아침 기온은 서울 26도 등 전국이 22도에서 27도로 오늘보다 2도에서 4도 정도 높겠습니다.

낮 기온은 내일 서울 29도 등 전국이 28도에서 35도로 오늘보다 2도에서 4도 정도 높겠습니다.
내일 바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.

중부 지방의 비는 내일 오후까지 소강 상태에 접어들겠지만, 영호남 내륙에는 5~40mm의 소나기가 별도로 오겠습니다.

광복절인 모레는 수도권과 강원도에 다시 비 소식이 있겠습니다,

박주경
박주경 기자

공지·정정

