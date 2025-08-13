인천~애틀랜타 항공기 승객, ‘짐 없는 환승’ 가능해진다

오늘(13일)부터 인천에서 미국 애틀랜타로 가는 항공기 탑승객의 환승 절차가 빨라집니다.



국토교통부는 오늘(13일)부터 인천국제공항을 출발해 하츠 필드-잭슨 애틀랜타 국제공항에서 다른 공항으로 환승하는 경우 위탁수하물을 원격 검색한다고 밝혔습니다.



환승하려고 위탁수하물을 찾은 뒤 다시 부치는 번거로움이 사라지는 겁니다.



보통 1시간 30분 가량 걸리던 환승시간이 1시간 10분으로 최소 20분이 단축될 것으로 국토부는 봤습니다.



위탁수하물 원격검색은 인천공항에서 실시한 수하물 보안검색 엑스레이(X-ray) 이미지를 미국 측에 공유하면, 미국 공항에서 항공기가 도착하기 전 원격으로 검색하고 이상이 없는 수하물은 연결 항공편에 바로 환적시키는 방식을 말합니다.



그동안 국토교통부와 미국 교통보안청(TSA), 관세국경보호청(CBP)이 첨단 항공보안기술을 활용한 위탁수하물 원격검색(IRBS) 시스템 도입을 추진해왔습니다.



위탁수하물 원격검색은 출발공항에서 정확하고 선명한 보안검색 결과가 수집되고, 보안성이 확보된 네트워크 시스템을 통해 해당 정보가 안정적으로 전송돼야 운영이 가능합니다.



인천공항은 3차원 정밀 영상검색이 가능한 최첨단 수하물 검색장비(EDS : Explosives Detection System)를 보유 중이며, 고정밀·고품질 이미지를 손상 없이 자동 전송 가능한 시스템을 수년간의 개발 끝에 구축하는 데 성공했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 인천국제공항공사 제공]



