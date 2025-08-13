정치

한동훈 “‘청담동 술자리 가짜뉴스’ 승소…민주당, 사과해야”

입력 2025.08.13 (14:04) 수정 2025.08.13 (14:04)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국민의힘 한동훈 전 대표가 이른바 ‘청담동 술자리 의혹’을 제기한 김의겸 새만금개발청장 등을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 승소하자, 더불어민주당에 사과를 요구했습니다.

한 전 대표는 오늘(13일) SNS를 통해 “터무니없는 허위 사실임이 법원 판결을 통해서도 확인된 것”이라면서 이같이 밝혔습니다.

한 전 대표는 “민주당은 저질 가짜뉴스를 국감장에서 계획적으로 유포하고, 이재명 당대표가 참석한 최고위원회에서 영상으로 재생하면서까지 저를 집중 공격했었다”고 말했습니다.

이어 “최근 이재명 대통령은 징벌적 손해배상 도입 검토 등 가짜뉴스 엄단 의지를 밝혔다”며 “법원의 판결까지 나왔으니, 이제 민주당의 진솔한 사과를 바란다”고 했습니다.

청담동 술자리 의혹은 한 전 대표가 2022년 7월 윤석열 전 대통령과 대형 로펌 소속 변호사들과 함께 청담동의 한 고급 술집에서 심야 술자리를 가졌다는 내용입니다. 당시 국회의원이던 김 청장 해당 의혹을 국회 법사위 종합감사에서 제기했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 한동훈 “‘청담동 술자리 가짜뉴스’ 승소…민주당, 사과해야”
    • 입력 2025-08-13 14:04:09
    • 수정2025-08-13 14:04:30
    정치
국민의힘 한동훈 전 대표가 이른바 ‘청담동 술자리 의혹’을 제기한 김의겸 새만금개발청장 등을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 승소하자, 더불어민주당에 사과를 요구했습니다.

한 전 대표는 오늘(13일) SNS를 통해 “터무니없는 허위 사실임이 법원 판결을 통해서도 확인된 것”이라면서 이같이 밝혔습니다.

한 전 대표는 “민주당은 저질 가짜뉴스를 국감장에서 계획적으로 유포하고, 이재명 당대표가 참석한 최고위원회에서 영상으로 재생하면서까지 저를 집중 공격했었다”고 말했습니다.

이어 “최근 이재명 대통령은 징벌적 손해배상 도입 검토 등 가짜뉴스 엄단 의지를 밝혔다”며 “법원의 판결까지 나왔으니, 이제 민주당의 진솔한 사과를 바란다”고 했습니다.

청담동 술자리 의혹은 한 전 대표가 2022년 7월 윤석열 전 대통령과 대형 로펌 소속 변호사들과 함께 청담동의 한 고급 술집에서 심야 술자리를 가졌다는 내용입니다. 당시 국회의원이던 김 청장 해당 의혹을 국회 법사위 종합감사에서 제기했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김유대
김유대 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 곳곳 호우특보…시내 하천 통제

수도권 곳곳 호우특보…시내 하천 통제
도로 잠기고 통행 마비…집중호우 인천에 피해 속출

도로 잠기고 통행 마비…집중호우 인천에 피해 속출
이 대통령 “산비탈 굴러내려온 듯…정상화 물꼬 트여가고 있다”

이 대통령 “산비탈 굴러내려온 듯…정상화 물꼬 트여가고 있다”
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.