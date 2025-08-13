한동훈 “‘청담동 술자리 가짜뉴스’ 승소…민주당, 사과해야”

국민의힘 한동훈 전 대표가 이른바 ‘청담동 술자리 의혹’을 제기한 김의겸 새만금개발청장 등을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 승소하자, 더불어민주당에 사과를 요구했습니다.



한 전 대표는 오늘(13일) SNS를 통해 “터무니없는 허위 사실임이 법원 판결을 통해서도 확인된 것”이라면서 이같이 밝혔습니다.



한 전 대표는 “민주당은 저질 가짜뉴스를 국감장에서 계획적으로 유포하고, 이재명 당대표가 참석한 최고위원회에서 영상으로 재생하면서까지 저를 집중 공격했었다”고 말했습니다.



이어 “최근 이재명 대통령은 징벌적 손해배상 도입 검토 등 가짜뉴스 엄단 의지를 밝혔다”며 “법원의 판결까지 나왔으니, 이제 민주당의 진솔한 사과를 바란다”고 했습니다.



청담동 술자리 의혹은 한 전 대표가 2022년 7월 윤석열 전 대통령과 대형 로펌 소속 변호사들과 함께 청담동의 한 고급 술집에서 심야 술자리를 가졌다는 내용입니다. 당시 국회의원이던 김 청장 해당 의혹을 국회 법사위 종합감사에서 제기했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



