경기북부 경의중앙선·교외선·경원선 침수로 운행 중단

경기 북부지역에 내린 집중 호우로 경의·중앙선 등 일부 구간 전동열차 운행이 중단됐습니다.



양주시는 오늘(13일) 낮 1시 24분 경원선 녹천~덕천역 구간 운행이 중단됐다고 밝혔습니다.



고양시도 낮 12시 56분쯤 경의·중앙선 일산역∼수색역 구간과 고양시와 의정부시를 연결하는 교외선 전 구간에서 열차 운행이 중단됐다고 밝혔습니다.



시 관계자는 "다른 교통수단을 이용하거나 열차 이용 전 코레일 홈페이지를 확인해 달라"고 당부했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!