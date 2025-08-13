송언석, 특검 출석 일부 의원 향해 “‘야당 말살’ 여당에 동조, 적절치 않아”

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 계엄해제 방해 의혹을 수사 중인 내란특검에 당 내 의원들이 참고인 신분으로 출석한 데 대해 "야당 말살을 획책하고 있는 집권 여당에 동조하는 듯한 움직임은 적절치는 않을 것 같다"고 비판했습니다.



송 비대위원장은 오늘(13일) 대전 서구 배재대학교에서 열린 충청·호남권 합동연설회에 앞서 긴급 기자간담회에서 "전당대회가 진행 중에 있기 때문에 당원들의 후보 지지에 영향을 미칠 수 있는 발언은 가급적 좀 삼가려고 한다"면서 이같이 말했습니다.



앞서 지난 11일 내란특검은 계엄해제 방해 의혹과 관련해 국민의힘 조경태·김예지 의원을 참고인 신분으로 불러 조사했습니다.



한편, 송 비대위원장은 이번 전당대회가 이른바 '찬탄'과 '반탄' 진영으로 나뉘어 갈등이 고조되고 있는 데 대해서는 "우리가 단합해서 화합과 공존, 그리고 통합해서 승리하는 그런 야당이 될 수 있도록 이번 기회를 최대한 그런 쪽으로 함께 하겠다"고 강조했습니다.



이어 "다소 실망한 점도 있었겠지만, 당이 변화하고 쇄신하고 앞으로 새로운 발전을 통해서 다시 한 번 정권을 되찾아오는 그날까지 애정 어린 마음으로 지켜봐 달라"고 요청했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



