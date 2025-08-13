정치

송언석, 특검 출석 일부 의원 향해 “‘야당 말살’ 여당에 동조, 적절치 않아”

입력 2025.08.13 (14:05) 수정 2025.08.13 (14:09)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 계엄해제 방해 의혹을 수사 중인 내란특검에 당 내 의원들이 참고인 신분으로 출석한 데 대해 "야당 말살을 획책하고 있는 집권 여당에 동조하는 듯한 움직임은 적절치는 않을 것 같다"고 비판했습니다.

송 비대위원장은 오늘(13일) 대전 서구 배재대학교에서 열린 충청·호남권 합동연설회에 앞서 긴급 기자간담회에서 "전당대회가 진행 중에 있기 때문에 당원들의 후보 지지에 영향을 미칠 수 있는 발언은 가급적 좀 삼가려고 한다"면서 이같이 말했습니다.

앞서 지난 11일 내란특검은 계엄해제 방해 의혹과 관련해 국민의힘 조경태·김예지 의원을 참고인 신분으로 불러 조사했습니다.

한편, 송 비대위원장은 이번 전당대회가 이른바 '찬탄'과 '반탄' 진영으로 나뉘어 갈등이 고조되고 있는 데 대해서는 "우리가 단합해서 화합과 공존, 그리고 통합해서 승리하는 그런 야당이 될 수 있도록 이번 기회를 최대한 그런 쪽으로 함께 하겠다"고 강조했습니다.

이어 "다소 실망한 점도 있었겠지만, 당이 변화하고 쇄신하고 앞으로 새로운 발전을 통해서 다시 한 번 정권을 되찾아오는 그날까지 애정 어린 마음으로 지켜봐 달라"고 요청했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 송언석, 특검 출석 일부 의원 향해 “‘야당 말살’ 여당에 동조, 적절치 않아”
    • 입력 2025-08-13 14:05:45
    • 수정2025-08-13 14:09:22
    정치
국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 계엄해제 방해 의혹을 수사 중인 내란특검에 당 내 의원들이 참고인 신분으로 출석한 데 대해 "야당 말살을 획책하고 있는 집권 여당에 동조하는 듯한 움직임은 적절치는 않을 것 같다"고 비판했습니다.

송 비대위원장은 오늘(13일) 대전 서구 배재대학교에서 열린 충청·호남권 합동연설회에 앞서 긴급 기자간담회에서 "전당대회가 진행 중에 있기 때문에 당원들의 후보 지지에 영향을 미칠 수 있는 발언은 가급적 좀 삼가려고 한다"면서 이같이 말했습니다.

앞서 지난 11일 내란특검은 계엄해제 방해 의혹과 관련해 국민의힘 조경태·김예지 의원을 참고인 신분으로 불러 조사했습니다.

한편, 송 비대위원장은 이번 전당대회가 이른바 '찬탄'과 '반탄' 진영으로 나뉘어 갈등이 고조되고 있는 데 대해서는 "우리가 단합해서 화합과 공존, 그리고 통합해서 승리하는 그런 야당이 될 수 있도록 이번 기회를 최대한 그런 쪽으로 함께 하겠다"고 강조했습니다.

이어 "다소 실망한 점도 있었겠지만, 당이 변화하고 쇄신하고 앞으로 새로운 발전을 통해서 다시 한 번 정권을 되찾아오는 그날까지 애정 어린 마음으로 지켜봐 달라"고 요청했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
박영민
박영민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 곳곳 호우특보…시내 하천 통제

수도권 곳곳 호우특보…시내 하천 통제
도로 잠기고 통행 마비…집중호우 인천에 피해 속출

도로 잠기고 통행 마비…집중호우 인천에 피해 속출
이 대통령 “산비탈 굴러내려온 듯…정상화 물꼬 트여가고 있다”

이 대통령 “산비탈 굴러내려온 듯…정상화 물꼬 트여가고 있다”
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.