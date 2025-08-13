사회

‘에버랜드 폭파 협박’ 신고…경찰 현장 수색 중

입력 2025.08.13 (14:07) 수정 2025.08.13 (14:08)

에버랜드를 폭파하겠다는 내용의 팩스를 받았다는 신고가 접수돼 경찰이 현장을 수색하고 있습니다.

오늘(13일) 오전 10시 50분쯤 대전출입국관리소에 “에버랜드를 폭파하겠다”는 내용의 팩스가 접수됐습니다.

팩스에는 일본어와 한국어로 에버랜드를 폭파하겠다는 내용이 적힌 것으로 알려졌습니다.

용인동부경찰서는 신고를 받고 오전 11시 반, 현장에 경찰특공대 등을 투입해 폭발물 설치 여부를 확인하고 있습니다.

낮 12시부터는 신규 입장도 통제됐습니다.

경찰 관계자는 “기존 이용객들에게는 내부 안내방송을 통해 수색 사실을 알리고 있다”며 “현장에서 위험 요소가 발견될 경우 모두 대피할 수 있도록 할 것”이라고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기남부경찰청 제공]

