광명시, “소하동 아파트 화재 피해 복구 시민 성금 1억 원 돌파”

경기 광명시가 지난달 17일 발생한 소하동 아파트 화재 피해 주민을 돕기 위한 시민 성금이 모금 시작 22일 만에 1억 원을 넘었다고 밝혔습니다.



광명시사회복지협의회는 지난달 21일부터 광명 시민 대상 모금 캠페인을 시작했고, 어제 기준 약 1억 521만 원이 모였습니다.



광명시는 개인 후원이 전체 후원의 약 80%(255건)를 차지했고, 기업·단체의 후원액은 전체 후원액의 약 88%에 해당하는 9257만 원으로 집계됐다고 설명했습니다.



모금 활동은 오는 31일까지 이어진 뒤 전체 성금을 모아 소하동 아파트 피해 주민들에게 위로금으로 지원될 예정입니다.



후원을 원하는 시민은 광명시사회복지협의회로 문의하면 안내받을 수 있습니다.



