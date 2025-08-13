8월에만 4번의 영패, 시즌 첫 4연패…고비 맞이한 롯데

3위로 순항하며 8년 만의 가을야구 진출에 다가가고 있는 프로야구 롯데 자이언츠가 위기를 맞이했다.



롯데는 12일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스전에서 0-2로 패하면서, 이달 들어서만 4번째 영패를 당했다.



8월 9경기를 치러 3승 6패를 거둔 롯데는 절반에 가까운 경기에서 단 한 점도 내지 못하는 타격 부진에 시달리는 것이다.



롯데의 팀 타율은 0.273으로 여전히 리그 1위다.



그러나 세부 성적을 뜯어보면 마냥 타율 1위라고 안심하고 있을 때가 아니다.



롯데의 팀 OPS(출루율+장타율)는 0.726으로 리그 5위에 그친다.



팀 홈런 55개로 리그 최하위라, 장타력이 부족해 실제 타선의 생산성은 리그 중위권인 셈이다.



게다가 후반기 들어 롯데는 팀 타율 0.238로 리그 최하위로 추락했고, 이달 들어서는 팀 타율 0.196으로 2할에도 못 미친다.



이러한 타격 부진이 롯데가 고전하는 직접적인 이유다.



주장 전준우가 부상으로 이탈했고, 고승민과 윤동희는 부상 여파로 지난 시즌만큼 생산력을 보여주지 못한다.



나승엽은 타격 슬럼프 끝에 1군에서 말소됐고, 황성빈은 김태형 감독이 "전혀 타이밍이 맞지 않는다"며 최근에는 대주자로 기용 중이다.



고전하는 타선과 달리, 롯데 마운드는 이달 들어서도 흔들림 없이 버틴다.



8월 롯데의 팀 평균자책점은 3.19로 리그 3위다.



그러나 타선이 좀처럼 터지지 않으니, 아무리 투수들이 잘 던져도 승리하기 어렵다.



올 시즌 리그에서 유일하게 4연패가 없는 팀이었던 롯데는 12일 대전 한화전에서 패해 시즌 첫 4연패에 빠졌다.



한때 3위보다 더 높은 순위까지 넘보던 롯데는 이제 1위 LG 트윈스와 격차가 7.5경기까지 벌어졌다.



대신 4위 SSG 랜더스에는 2경기 차, 6위 kt wiz에는 4경기 차로 쫓긴다.



당면한 타선 문제를 해결하지 못한다면 가을야구 진출마저 장담할 수 없는 처지다.



롯데는 올 시즌 10승을 거둔 외국인 투수 터커 데이비슨을 내보내고 강속구 투수 빈스 벨라스케즈를 데려오는 승부수를 던졌다.



벨라스케즈는 13일 대전 한화전을 통해 KBO리그 데뷔전을 치른다.



그러나 벨라스케즈가 아무리 잘 던진다고 해도, 점수를 못 내면 이길 수 없다.



김태형 롯데 감독은 최근 1군에 합류한 노진혁이 잠시나마 전준우가 맡았던 역할을 소화해주기를 기대한다.



김 감독은 "팀 장타력이 워낙 떨어지는 상황이라 노진혁이 베테랑답게 하나씩 해주면 좋을 것 같다. 그나마 윤동희가 조금씩 좋아지고 큰 타구를 하나씩 날리는 게 반갑다"고 타선 반등을 기대했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



