이명박·박근혜, 이 대통령 국민임명식 불참 방침

이명박·박근혜 전 대통령이 오는 15일 광복절에 예정된 이재명 대통령 국민임명식에 불참할 방침입니다.



이 전 대통령 측 관계자는 오늘(13일) KBS와 통화에서 "국민임명식에 참석하지 않는다"면서 "건강상 이유로 야외에서 오래 앉아 있기가 어렵다"고 밝혔습니다.



박근혜 전 대통령 측 국민의힘 유영하 의원 역시 "박 전 대통령과 통화했고 불참키로 했다"고 전했습니다. 앞서 대통령실은 유 의원을 통해 박 전 대통령에게 국민임명식 초청장을 전달했습니다.



국민의힘과 개혁신당 지도부 등도 조국혁신당 조국 전 대표와 윤미향 전 무소속 의원의 특별사면 등에 항의하는 차원에서 국민임명식 불참 방침을 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



