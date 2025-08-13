문화

독일 출신 다니엘 린데만 “광복 80주년 피아노로 기념”

입력 2025.08.13 (14:31) 수정 2025.08.13 (14:34)

독일 출신 방송인 겸 피아니스트 다니엘 린데만이 자작곡 연주로 광복 80주년을 기념합니다.

공연 기획사 소리나 스튜디오는 오는 15일 오후 7시 서울 중구 국립극장 하늘극장에서 린데만이 광복 80주년을 맞아 특별공연 ‘네버포가튼 815: 빛의 부활’을 연다고 오늘(13일) 밝혔습니다.

공연은 인터뷰 영상과 음악, 무대 연출이 어우러진 ‘시네마틱 콘서트’ 형식으로, 광복 80주년과 제2차 세계대전 종전 80주년, 한국전쟁 75주년의 의미를 함께 조명할 예정입니다.

공연에서는 린데만 외 탈북 피아니스트 황상혁, 소리꾼 김소원, 공연을 위해 구성된 프로젝트 밴드 등이 함께 무대에 오릅니다.

여러 예능 프로그램에 출연하며 방송인으로 활동해왔던 린데만은 2018년과 2020년 연주 앨범을 발매하며 피아노 연주가로도 활동하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 소리나 스튜디오 제공]

독일 출신 방송인 겸 피아니스트 다니엘 린데만이 자작곡 연주로 광복 80주년을 기념합니다.

공연 기획사 소리나 스튜디오는 오는 15일 오후 7시 서울 중구 국립극장 하늘극장에서 린데만이 광복 80주년을 맞아 특별공연 ‘네버포가튼 815: 빛의 부활’을 연다고 오늘(13일) 밝혔습니다.

공연은 인터뷰 영상과 음악, 무대 연출이 어우러진 ‘시네마틱 콘서트’ 형식으로, 광복 80주년과 제2차 세계대전 종전 80주년, 한국전쟁 75주년의 의미를 함께 조명할 예정입니다.

공연에서는 린데만 외 탈북 피아니스트 황상혁, 소리꾼 김소원, 공연을 위해 구성된 프로젝트 밴드 등이 함께 무대에 오릅니다.

여러 예능 프로그램에 출연하며 방송인으로 활동해왔던 린데만은 2018년과 2020년 연주 앨범을 발매하며 피아노 연주가로도 활동하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 소리나 스튜디오 제공]
김현수
김현수

