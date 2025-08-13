[제보] 도로 잠기고 통행 마비…집중호우 인천에 피해 속출

동영상 고정 취소

오늘(13일) 인천에서 강풍을 동반한 집중호우로 주택가와 도로에 침수되는 등 피해가 잇따랐습니다.



오늘 오전 0시부터 11시까지 강수량은 옹진군 덕적도 200.8㎜, 중구 무의도 182㎜, 중구 왕산 178㎜, 중구 운남동 173㎜, 강화군 양도면 139.5㎜ 등입니다.



인천시는 재난 문자를 통해 "하천변과 농수로 등 출입을 금지하고 저지대의 반지하 주택 거주자는 물이 차오를 경우 즉시 대피해달라"고 당부했습니다.



인천시와 10개 군·구 공무원 1,553명은 호우 피해에 대비해 비상근무를 하고 있습니다.



수도권 기상청은 "오늘 오후에도 호우 특보가 유지될 것"이라며 "시간당 50∼70㎜의 비가 올 것으로 예상되는 지역도 있으니, 안전에 유의해달라"고 예보했습니다.



(제보 : 시청자 이동원, 이재준, 강석준, 박의철, 류지수, 익명)



