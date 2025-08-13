재난·기후·환경

수도권 집중호우로 13곳 산사태 경보·주의보 발령

입력 2025.08.13 (14:50) 수정 2025.08.13 (15:12)

서울과 인천, 경기, 강원 등 6개 광역 시도에 산사태 위기 경보 '경계' 단계가 내려져 있는 가운데 수도권 13개 시군구에 산사태 경보와 주의보가 추가로 발령됐습니다.

오늘 오후 2시 현재 인천 중구·서구·옹진군과 경기 의정부·남양주·파주·김포·양주·포천·가평에 산사태 경보가, 인천 부평과 경기 동두천·연천에는 산사태 주의보가 내려져 있습니다.

산사태 경보와 함께 경기도 가평군은 오늘 오후 1시 50분쯤 산사태 위험이 큰 가평읍과 청평면, 조종면, 상면, 북면의 산간 및 취약지역 주민들에게 대피 명령을 내렸습니다.

앞서 남양주시 진접읍, 파주시 광탄면과 법원읍 주민들에게도 산사태 위험으로 인한 대피 명령이 내려진 상황입니다.

광역자치단체 단위의 산사태 위기 경보는 산림청이, 시군구 단위의 산사태 경보는 해당 기초자치단체가 발령합니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

