영상K

이 대통령 “산비탈 굴러내려온 듯…정상화 물꼬 트여가고 있다” [지금뉴스]

입력 2025.08.13 (15:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령이 "대한민국 정상화를 위한 첫 물꼬가 조금씩 트여가고 있다"면서 "앞으로도 오로지 국민들께 의지하고 국민들께 유익한 새로운 더 나은 세상을 만들도록 노력하겠다"고 말했습니다.

이 대통령은 오늘(13일) 오후 청와대 영빈관에서 열린 국정기획위원회 국민보고대회 모두발언에서 이같이 밝혔습니다.

이 대통령은 "인수위 없이 출범한 새 정부의 지난 두 달을 생각해 보면, 산비탈을 굴러내려 온 듯한 느낌"이라며 "당면한 현안에 대응하면서 무너져가는 대한민국을 되살리려 최선을 다했다"고 밝혔습니다.

이 대통령은 이어 "대한민국 도약과 성장을 위한 새 정부의 국정운영 5개년 계획을 보고하게 됐다"며 "국민이 주인인 나라, 함께 행복한 진짜 대한민국을 만들어 나가겠다"고 덧붙였습니다.

이 대통령의 모두발언, 영상으로 준비했습니다.

(영상편집: 오미랑)

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령 “산비탈 굴러내려온 듯…정상화 물꼬 트여가고 있다” [지금뉴스]
    • 입력 2025-08-13 15:00:24
    영상K
이재명 대통령이 "대한민국 정상화를 위한 첫 물꼬가 조금씩 트여가고 있다"면서 "앞으로도 오로지 국민들께 의지하고 국민들께 유익한 새로운 더 나은 세상을 만들도록 노력하겠다"고 말했습니다.

이 대통령은 오늘(13일) 오후 청와대 영빈관에서 열린 국정기획위원회 국민보고대회 모두발언에서 이같이 밝혔습니다.

이 대통령은 "인수위 없이 출범한 새 정부의 지난 두 달을 생각해 보면, 산비탈을 굴러내려 온 듯한 느낌"이라며 "당면한 현안에 대응하면서 무너져가는 대한민국을 되살리려 최선을 다했다"고 밝혔습니다.

이 대통령은 이어 "대한민국 도약과 성장을 위한 새 정부의 국정운영 5개년 계획을 보고하게 됐다"며 "국민이 주인인 나라, 함께 행복한 진짜 대한민국을 만들어 나가겠다"고 덧붙였습니다.

이 대통령의 모두발언, 영상으로 준비했습니다.

(영상편집: 오미랑)
최준혁
최준혁 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 곳곳 호우특보…시내 하천 통제

수도권 곳곳 호우특보…시내 하천 통제
도로 잠기고 통행 마비…집중호우 인천에 피해 속출

도로 잠기고 통행 마비…집중호우 인천에 피해 속출
이 대통령 “산비탈 굴러내려온 듯…정상화 물꼬 트여가고 있다”

이 대통령 “산비탈 굴러내려온 듯…정상화 물꼬 트여가고 있다”
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.