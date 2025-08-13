이 대통령 “산비탈 굴러내려온 듯…정상화 물꼬 트여가고 있다” [지금뉴스]

동영상 고정 취소

이재명 대통령이 "대한민국 정상화를 위한 첫 물꼬가 조금씩 트여가고 있다"면서 "앞으로도 오로지 국민들께 의지하고 국민들께 유익한 새로운 더 나은 세상을 만들도록 노력하겠다"고 말했습니다.



이 대통령은 오늘(13일) 오후 청와대 영빈관에서 열린 국정기획위원회 국민보고대회 모두발언에서 이같이 밝혔습니다.



이 대통령은 "인수위 없이 출범한 새 정부의 지난 두 달을 생각해 보면, 산비탈을 굴러내려 온 듯한 느낌"이라며 "당면한 현안에 대응하면서 무너져가는 대한민국을 되살리려 최선을 다했다"고 밝혔습니다.



이 대통령은 이어 "대한민국 도약과 성장을 위한 새 정부의 국정운영 5개년 계획을 보고하게 됐다"며 "국민이 주인인 나라, 함께 행복한 진짜 대한민국을 만들어 나가겠다"고 덧붙였습니다.



이 대통령의 모두발언, 영상으로 준비했습니다.



(영상편집: 오미랑)



