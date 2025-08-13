대출규제·DSR 효과…가계대출 증가세 꺾여
입력 2025.08.13 (15:01)
이른바 6·27 대출 규제와 3단계 스트레스 DSR 영향으로 지난달 가계대출 증가 폭이 많이 줄었습니다.
금융당국 집계 결과, 지난달 금융권 가계대출은 한 달 전보다 2조 2천억 원 늘었습니다.
6월 한 달 동안 가계대출 잔액이 6조 2천억 원 늘었던 것에 비하면 증가세는 한풀 꺾인 셈입니다.
올해 들어 월별 가계대출 증감액을 보면 1월(-0.9조 원)엔 감소했고, 2월(+4.2조 원), 3월(+0.7조 원), 4월(+5.3조 원), 5월(+5.9조 원), 6월(+6.5조 원), 7월(+2.2조 원)이었습니다.
7월 가계대출은 주택담보대출이 4조 천억 원 증가했지만, 전월 증가액(6조 천억 원)보다 증가세가 둔화했습니다.
기타 대출은 1조 9천억 원 전달 대비 감소했는데, 신용대출이 감소세로 전환된 영향이 컸습니다.
금융당국은 6·27 대출 규제와 7월 1일부터 시행된 3단계 스트레스 DSR이 대출 억제 효과를 내고 있다고 평가했습니다.
반면, 은행권의 기업 대출은 한 달 전보다 3조 4천억 원 늘면서 증가세로 돌아섰습니다.
부가가치세 납부와 일부 은행의 영업 확대로 중소기업 대출이 2조 9천억 원가량 늘어난 영향이 컸습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
