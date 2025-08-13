영상K

케데헌, 넷플릭스 ‘역대 TOP 2’ 찍었다…1위 영화는? [지금뉴스]

입력 2025.08.13 (15:01) 수정 2025.08.13 (15:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 넷플릭스 역대 흥행 영화 2위로 올라섰습니다.

13일 넷플릭스 공식 사이트 투둠 순위에 따르면 지난 6월 20일 공개된 '케데헌'은 1억 8460만 뷰를 기록해 역대 넷플릭스 영화 흥행 2위에 이름을 올렸습니다.

현재까지 역대 1위는 2021년 공개된 영화 '레드 노티스'로 2억 3090만 시청수입니다.

'케데헌'이 레드 노티스를 제치고 1위에 오르려면 4630만 시청수가 더 필요합니다.

'케데헌'은 이미 지난달 30일 애니메이션 부문에서는 넷플릭스 역대 최고 시청률을 기록했습니다.

악령들로부터 세상을 지키는 인기 걸그룹 헌트릭스가 악령 세계의 보이그룹 사자 보이즈와 경쟁하며 노래로 세상을 보호한다는 내용의 애니메이션 '케데헌',

지난 6월 20일 공개된 후 하루 만에 22개국에서 넷플릭스 영화 부문 1위에 올랐는데, 식을 줄 모르는 인기를 누리며 각종 차트 기록을 새로 쓰고 있습니다.

OST도 진기록을 세웠습니다.

어제 헌트릭스가 부른 '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 1위를 기록했는데, K팝 걸그룹으로는 첫 1위입니다.

앞서 지난 1일 영국 오피셜 차트에서도 싱글 톱 100 1위에 올랐는데, K팝 1위는 싸이의 '강남 스타일' 이후 13년 만이었습니다.

이로써 골든은 영국과 미국 팝 시장 양대 차트를 모두 석권했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 케데헌, 넷플릭스 ‘역대 TOP 2’ 찍었다…1위 영화는? [지금뉴스]
    • 입력 2025-08-13 15:01:20
    • 수정2025-08-13 15:22:53
    영상K
애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 넷플릭스 역대 흥행 영화 2위로 올라섰습니다.

13일 넷플릭스 공식 사이트 투둠 순위에 따르면 지난 6월 20일 공개된 '케데헌'은 1억 8460만 뷰를 기록해 역대 넷플릭스 영화 흥행 2위에 이름을 올렸습니다.

현재까지 역대 1위는 2021년 공개된 영화 '레드 노티스'로 2억 3090만 시청수입니다.

'케데헌'이 레드 노티스를 제치고 1위에 오르려면 4630만 시청수가 더 필요합니다.

'케데헌'은 이미 지난달 30일 애니메이션 부문에서는 넷플릭스 역대 최고 시청률을 기록했습니다.

악령들로부터 세상을 지키는 인기 걸그룹 헌트릭스가 악령 세계의 보이그룹 사자 보이즈와 경쟁하며 노래로 세상을 보호한다는 내용의 애니메이션 '케데헌',

지난 6월 20일 공개된 후 하루 만에 22개국에서 넷플릭스 영화 부문 1위에 올랐는데, 식을 줄 모르는 인기를 누리며 각종 차트 기록을 새로 쓰고 있습니다.

OST도 진기록을 세웠습니다.

어제 헌트릭스가 부른 '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 1위를 기록했는데, K팝 걸그룹으로는 첫 1위입니다.

앞서 지난 1일 영국 오피셜 차트에서도 싱글 톱 100 1위에 올랐는데, K팝 1위는 싸이의 '강남 스타일' 이후 13년 만이었습니다.

이로써 골든은 영국과 미국 팝 시장 양대 차트를 모두 석권했습니다.
신선민
신선민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 곳곳 호우특보…시내 하천 통제

수도권 곳곳 호우특보…시내 하천 통제
도로 잠기고 통행 마비…집중호우 인천에 피해 속출

도로 잠기고 통행 마비…집중호우 인천에 피해 속출
이 대통령 “산비탈 굴러내려온 듯…정상화 물꼬 트여가고 있다”

이 대통령 “산비탈 굴러내려온 듯…정상화 물꼬 트여가고 있다”
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.