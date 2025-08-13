케데헌, 넷플릭스 ‘역대 TOP 2’ 찍었다…1위 영화는? [지금뉴스]

동영상 고정 취소

애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 넷플릭스 역대 흥행 영화 2위로 올라섰습니다.



13일 넷플릭스 공식 사이트 투둠 순위에 따르면 지난 6월 20일 공개된 '케데헌'은 1억 8460만 뷰를 기록해 역대 넷플릭스 영화 흥행 2위에 이름을 올렸습니다.



현재까지 역대 1위는 2021년 공개된 영화 '레드 노티스'로 2억 3090만 시청수입니다.



'케데헌'이 레드 노티스를 제치고 1위에 오르려면 4630만 시청수가 더 필요합니다.



'케데헌'은 이미 지난달 30일 애니메이션 부문에서는 넷플릭스 역대 최고 시청률을 기록했습니다.



악령들로부터 세상을 지키는 인기 걸그룹 헌트릭스가 악령 세계의 보이그룹 사자 보이즈와 경쟁하며 노래로 세상을 보호한다는 내용의 애니메이션 '케데헌',



지난 6월 20일 공개된 후 하루 만에 22개국에서 넷플릭스 영화 부문 1위에 올랐는데, 식을 줄 모르는 인기를 누리며 각종 차트 기록을 새로 쓰고 있습니다.



OST도 진기록을 세웠습니다.



어제 헌트릭스가 부른 '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 1위를 기록했는데, K팝 걸그룹으로는 첫 1위입니다.



앞서 지난 1일 영국 오피셜 차트에서도 싱글 톱 100 1위에 올랐는데, K팝 1위는 싸이의 '강남 스타일' 이후 13년 만이었습니다.



이로써 골든은 영국과 미국 팝 시장 양대 차트를 모두 석권했습니다.



