BIFF 올해의 배우상 심사위원에 ‘배우 이정은·유태오’

다음 달 개막하는 부산국제영화제(BIFF) 올해의 배우상 심사위원으로 배우 이정은과 유태오가 선정됐다고 BIFF 사무국이 오늘(13일) 밝혔습니다.



올해의 배우상은 한국 장편 독립영화 속 신예 배우들을 발굴하고 조명하기 위해 도입된 상입니다.



남녀 배우 각각 1명에게 주어지며, 한국 영화를 이끈 선배 배우들이 차세대 주역들에게 직접 시상합니다.



수상자에게는 각 500만 원의 상금이 함께 부산국제영화제 ‘비전의 밤’에서 배우 이정은과 유태오가 직접 시상합니다.



제30회 부산국제영화제는 다음 달 17일부터 열흘 동안 영화의전당 일원에서 열립니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 부산국제영화제 제공]



