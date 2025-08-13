속보

[특보] 경기도 재난안전대책본부 비상 2단계로 격상

입력 2025.08.13 (15:06) 수정 2025.08.13 (15:13)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경기도가 재난안전대책본부 비상 단계를 1단계에서 2단계로 격상했습니다.

오늘 오후 경기 곳곳에 호우특보와 산사태 특보가 발령된 가운데 북부지역을 중심으로 폭우가 쏟아지고 있습니다.

비상 2단계가 되면 경기도 자연재난과장을 상황관리 총괄반장으로, 40명이 재난 대응을 하게 됩니다.

곳곳에 대피 명령도 내려져 재난문자나 TV, 라디오 등을 확인하는 등 주의가 필요합니다.

가평군은 오후 1시 50분쯤, 가평읍, 청평면, 조종면, 상면, 북면지역에 산사태 경보가 발령됐다며 산간 및 취약지역 거주민에 대해 각리 지정대피소로 대피명령을 내렸습니다.

남양주시는 오후 1시 반쯤, 진접읍 부마로114번길 15 일원에 산사태 발생이 우려된다며 인근 주민들에 대피를 권고했습니다.

고양시도 오늘 오후 1시 20분쯤 성사천 하류 강매배수펌프장 지점 범람위기로 강고산마을 주민들은 대피하라고 권고했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [특보] 경기도 재난안전대책본부 비상 2단계로 격상
    • 입력 2025-08-13 15:06:32
    • 수정2025-08-13 15:13:56
    속보
경기도가 재난안전대책본부 비상 단계를 1단계에서 2단계로 격상했습니다.

오늘 오후 경기 곳곳에 호우특보와 산사태 특보가 발령된 가운데 북부지역을 중심으로 폭우가 쏟아지고 있습니다.

비상 2단계가 되면 경기도 자연재난과장을 상황관리 총괄반장으로, 40명이 재난 대응을 하게 됩니다.

곳곳에 대피 명령도 내려져 재난문자나 TV, 라디오 등을 확인하는 등 주의가 필요합니다.

가평군은 오후 1시 50분쯤, 가평읍, 청평면, 조종면, 상면, 북면지역에 산사태 경보가 발령됐다며 산간 및 취약지역 거주민에 대해 각리 지정대피소로 대피명령을 내렸습니다.

남양주시는 오후 1시 반쯤, 진접읍 부마로114번길 15 일원에 산사태 발생이 우려된다며 인근 주민들에 대피를 권고했습니다.

고양시도 오늘 오후 1시 20분쯤 성사천 하류 강매배수펌프장 지점 범람위기로 강고산마을 주민들은 대피하라고 권고했습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…<br>이시바 총리와 정상회담 ​

이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​
“새 교육부 장관 후보자는 교사 출신 최교진 교육감”

“새 교육부 장관 후보자는 교사 출신 최교진 교육감”
수도권 호우특보… <br>동부간선·내부순환 통제

수도권 호우특보… 동부간선·내부순환 통제
폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동

폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.