[특보] 경기도 재난안전대책본부 비상 2단계로 격상

경기도가 재난안전대책본부 비상 단계를 1단계에서 2단계로 격상했습니다.



오늘 오후 경기 곳곳에 호우특보와 산사태 특보가 발령된 가운데 북부지역을 중심으로 폭우가 쏟아지고 있습니다.



비상 2단계가 되면 경기도 자연재난과장을 상황관리 총괄반장으로, 40명이 재난 대응을 하게 됩니다.



곳곳에 대피 명령도 내려져 재난문자나 TV, 라디오 등을 확인하는 등 주의가 필요합니다.



가평군은 오후 1시 50분쯤, 가평읍, 청평면, 조종면, 상면, 북면지역에 산사태 경보가 발령됐다며 산간 및 취약지역 거주민에 대해 각리 지정대피소로 대피명령을 내렸습니다.



남양주시는 오후 1시 반쯤, 진접읍 부마로114번길 15 일원에 산사태 발생이 우려된다며 인근 주민들에 대피를 권고했습니다.



고양시도 오늘 오후 1시 20분쯤 성사천 하류 강매배수펌프장 지점 범람위기로 강고산마을 주민들은 대피하라고 권고했습니다.



