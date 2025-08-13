국가유산청, 조선 마지막 궁중회화 ‘창덕궁 벽화’ 6점 공개

조선시대 궁궐을 장식했던 마지막 궁중 회화인 창덕궁 벽화가 공개됐습니다.



국가유산청 국립고궁박물관은 개관 20주년을 맞아, 내일부터 오는 10월 12일까지 창덕궁 벽화 6점과 초본 1점을 최초로 일괄 공개하는 '창덕궁의 근사(謹寫)한 벽화' 특별전을 개최한다고 오늘(13일) 밝혔습니다.



이번에 공개되는 창덕궁 벽화 6점은 모두 국가등록문화유산으로, 1917년 황위에서 물러난 순종과 순정효황후가 생활하던 창덕궁 내전이 화재로 소실된 뒤, 1920년 재건되면서 창덕궁 내전의 희정당과 대조전, 경훈각을 장식하기 위해 제작됐습니다.



벽에 직접 그림을 그린 것이 아니라 비단에 그린 뒤 종이로 배접하고, 이를 벽에 붙인 부벽화 형식으로 제작됐으며, 높이가 각각 180~214cm, 너비가 525~882cm에 달하는 대작입니다.



국가유산청은 해당 벽화들이 100여 년 동안 내전에 그대로 설치돼 있으며 세월의 풍파를 겪어 보존 처리와 안전한 관리가 필요하다고 판단해, 벽화를 떼어내 보존 처리를 마쳤습니다.



벽화 원본은 국립고궁박물관이 소장하고 있으며, 현재 창덕궁 내전 전각에는 모사도와 영인본을 설치했습니다.



6점의 벽화 제작에는 우리나라 근대 화단을 대표하는 화가들이 참여했습니다.



이들은 전통적인 궁중 화풍인 청록산수화풍으로 그리면서도, 조선의 궁중 화가들과 달리 '근사(謹寫)', '삼가 그려 올린다'는 표현과 함께 그림에 자신의 이름을 남겨 화가로서 자신을 드러내는 근대적인 면모를 함께 보였습니다.



해강 김규진은 직접 금강산을 유람하며 그린 밑그림을 바탕으로 희정당 벽화 '총석정절경도'와 '금강산만물초승경도'를 그렸습니다.



국가유산청은 금강산은 궁중 회화로서는 새로운 소재로, 민족정신을 상징하는 영험한 산으로 여겨지면서도 일제에 의해 관광지로 개발됐던 시대적 배경을 반영한다고 설명했습니다.



대조전에는 정재 오일영과 묵로 이용우가 합작한 '봉황도'와 이당 김은호가 그린 '백학도'가 자리하고 있으며, 특히 이번 전시에서는 김은호가 '백학도'를 구상하며 제작한 '백학도 초본'도 최초로 공개됩니다.



경훈각에서는 장수를 상징하는 선계의 복숭아와 거북을 든 동자 등을 그려 황제 부부의 장수와 평안을 기원했던, 심산 노수현의 '조일선관도'와 청전 이상범의 '삼선관파도'을 선보입니다.



이번 전시에서는 또 창덕궁 벽화를 주제로, 관객의 움직임에 반응해 금강산의 절경과 봉황의 날갯짓 등을 재현한 실감 영상을 만나볼 수 있습니다.



[사진 출처 : 국가유산청 제공]



