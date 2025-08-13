[특보] “불필요한 외출 자제…하천 주변 피해야”

동영상 고정 취소

수도권을 중심으로 곳곳에 집중호우가 쏟아지는 가운데, 피해를 줄이기 위해 주의가 필요합니다.



급변하는 기상 상황을 라디오나 TV 등을 통해 잘 알아두고, 불필요한 외출은 하지 말아야 합니다.



부득이 외출해야 할 경우, 물이 순식간에 불어나는 하천 주변이나 계곡은 피해야 합니다.



차량을 몰고 가는 경우에는 속도를 줄여 안전하게 운행해야 합니다.



피해가 발생할 수 있는 긴급한 상황이 닥쳐 구조가 필요한 경우 신속히 119로 연락해야 합니다.



