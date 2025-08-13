이 대통령 “갈등·대립 넘어 통합으로…국민이 주인인 나라 만들 것”

이재명 대통령은 “국민이 하나 되는 정치로 갈등과 대립을 넘어 통합의 길로 나아가겠다”고 밝혔습니다.



이 대통령은 오늘(13일) 청와대 영빈관에서 열린 국정기획위원회 대국민 보고대회에 참석해 “대한민국의 도약과 성장을 위한 새 정부의 국정운영 5개년 계획을 국민 여러분께 보고드리게 됐다”며 이같이 말했습니다.



그러면서 “국민이 주인인 나라, 함께 행복한 진짜 대한민국을 만들어 가겠다”며 “세계를 이끄는 혁신 경제를 도모하여 그 결실을 모두가 함께 나눌 수 있도록 균형 성장을 추진하겠다”고 했습니다.



이어 “국민의 삶을 지키는 기본이 튼튼한 사회를 구축하고 국익 중심의 실용 외교를 통해 국제 무대에서 당당하게 국익을 지켜내겠다”라고도 강조했습니다.



■ “국정기획위 기획안, 정부 확정안 아냐…국민 의견 수렴”



이재명 대통령은 국정기획위의 기획안이 정부의 확정된 정책은 아니라며 국민의 의견을 수렴해 더 나은 정책으로 다듬을 것이라고 밝혔습니다.



이 대통령 “국정기획위원 여러분들께서 노력해서 바람직한 국정 방향을 제시하는 의견으로서, 다양한 루트를 통해서 국민 각계각층의 의견을 수렴하고 그 과정을 통해 얼마든지 수정될 수 있음을 말씀드린다”고 말했습니다.



이어 “진지하게 많은 분이 의견을 내주시고 이 안을 만드는 과정에서도 국정기획위가 국민의 의견을 다양하게 청취하였을 것”이라며 “하지만 이게 끝난 게 아니라 앞으로 이 정책을 정부의 정책으로 확정하고 집행해 나가는 과정에서도 얼마든지 국민들의 의견을 수렴해서 더 나은 정책안으로 다듬어나갈 수 있다는 점을 말씀드린다”고 밝혔습니다.



또 “국정기획위의 안을 면밀하고 신속하게 검토해서 가능한 범위 내에서 최대한 이행해 나가겠다”며 “국민의 정책 효능감을 배가시켜 나갈 것이고 이 모든 과정을 국민들께 투명하게 공개하겠다”고 강조했습니다.



이 대통령은 “인수위 없이 출범한 새 정부의 지난 두 달을 생각해 보면 꼭 무슨 산비탈을 굴러내려 온 듯한 그런 느낌”이라며 “당면한 현안에 대응하면서 무너져가는 대한민국을 되살리기 위해 최선을 다했다”고 밝혔습니다.



그러면서 “민생 회복, 정치 회복, 외교 회복을 위해서 그야말로 분투했었고, 진정한 국민주권 정부를 만들고자 국정을 더 많이 공개하고 국민께 더 가까이 가기 위해 노력했다”며 “모두의 노력으로 대한민국 정상화를 위한 첫 물꼬가 조금씩 트여가고 있다”고 강조했습니다.



이 대통령은 “두 달간 국정과제 수립에 진력해 주신 국정기획위 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “국민 소통 플랫폼인 ‘모두의 광장’을 통해서 무려 181만 건의 의견을 접수해주신 우리 국민 여러분께도 감사드린다”고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!