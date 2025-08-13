문화

‘어벤져스·스타워즈·스파이더맨’ 웹툰으로 만든다

입력 2025.08.13 (15:17) 수정 2025.08.13 (15:25)

'어벤져스', '스타워즈', '스파이더맨' 등 할리우드 영화가 웹툰으로 재탄생합니다.

네이버웹툰 미국 본사 웹툰 엔터테인먼트는 오늘(13일) 월트디즈니 컴퍼니와 글로벌 콘텐츠 파트너십을 맺었다고 밝혔습니다.

이에 따라 디즈니를 비롯해 마블, 스타워즈, 20세기 스튜디오의 인기작이 세로 스크롤 방식의 웹툰으로 제작할 예정입니다.

웹툰 엔터는 '어메이징 스파이더맨'과 '어벤져스', '스타워즈', '에이리언', '아주 오래된 이야기' 등 5편을 먼저 웹툰화한다고 설명했습니다.

이어 영어 애플리케이션을 통해 디즈니 전용관을 두고 약 100편의 협업 시리즈를 선보일 계획입니다.

이번 웹툰화는 인공지능을 사용하지 않는 전통 제작 방식으로 작품을 선보입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 네이버웹툰 제공]

