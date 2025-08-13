지드래곤·양현석 저작권법 위반으로 고발…경찰 수사중

가수 지드래곤과 양현석 YG엔터테인먼트 대표가 저작권법 위반으로 고발돼, 경찰이 수사에 나섰습니다.



서울 마포경찰서는 지난해 11월 작곡가 A 씨로부터 '지드래곤과 양 대표 등이 자신의 곡이 무단으로 복제했다'는 취지의 고소장을 접수했습니다.



A 씨는 이들이 자신의 곡명을 바꿔, 지난 2009~2010년 음반으로 제작·배포했다고 주장한 것으로 파악됐습니다.



경찰은 최근 YG엔터테인먼트 사무실 등을 압수수색하고 사건 관계자들을 상대로 정확한 경위를 수사하고 있습니다.



