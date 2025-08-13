국제

타이완, 5년 만에 세수 감소할 듯…“미 관세 등 영향”

입력 2025.08.13 (15:37) 수정 2025.08.13 (15:42)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

타이완 올해 세수가 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책 등의 영향으로 5년 만에 감소할 것으로 전망됐습니다.

13일 중국시보와 연합보 등 타이완 언론에 따르면 타이완 재정부는 올해 1∼7월 총세수가 2조 3천21억 타이완 달러(약 106조 4천억 원)로 지난해 같은 기간 대비 2.1%(490억 타이완 달러·약 2조 2천억 원) 덜 걷혔다고 밝혔습니다.

이어 올해 전체 세수가 코로나19 사태 당시인 2020년 이후 5년 만에 처음으로 감소할 가능성이 있다고 설명했습니다.

관계자는 올해 1∼7월 영업소득세 납부 금액이 6천356억 타이완 달러(약 29조 3천억 원)로 지난해보다 3.6% 감소하고, 증권거래세는 1천394억 타이완 달러(약 6조 4천억 원)로 20.0% 감소했다고 밝혔습니다.

차량 구매와 보유 시 부과되는 관세와 화물세가 각각 24.0%, 23.2% 감소했습니다.

이 관계자는 미국발 ‘관세 폭탄’으로 인한 충격으로 투자와 신차 구입 등 소비가 보수적으로 이뤄진 것으로 풀이했습니다.

그는 영업소득세, 종합소득세 등의 납부 기간 연장과 무이자 할부 연장 조치 등으로 인한 여파도 있다고 지적했습니다.

류쉰룽 재정부 통계처 부처장은 외부 경제 환경 불확실성이 매우 커 내달 증권거래세와 영업소득세 납부 상황을 지켜봐야 올해 세수 감소 여부를 확실히 알 수 있을 것이라고 말했습니다.

앞서 타이완 재정부는 지난 2월 지난해 세수가 3조 7천619억 타이완 달러(약 173조 6천억 원)에 달해 5천283억 타이완 달러 초과 징수했다고 밝혔습니다.

그러면서 2021년 이후 4년 연속 초과 세수가 이뤄져 누적 초과 징수액이 1조 8천707억 타이완 달러(약 86조 3천억 원)라고 설명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 타이완, 5년 만에 세수 감소할 듯…“미 관세 등 영향”
    • 입력 2025-08-13 15:37:45
    • 수정2025-08-13 15:42:18
    국제
타이완 올해 세수가 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책 등의 영향으로 5년 만에 감소할 것으로 전망됐습니다.

13일 중국시보와 연합보 등 타이완 언론에 따르면 타이완 재정부는 올해 1∼7월 총세수가 2조 3천21억 타이완 달러(약 106조 4천억 원)로 지난해 같은 기간 대비 2.1%(490억 타이완 달러·약 2조 2천억 원) 덜 걷혔다고 밝혔습니다.

이어 올해 전체 세수가 코로나19 사태 당시인 2020년 이후 5년 만에 처음으로 감소할 가능성이 있다고 설명했습니다.

관계자는 올해 1∼7월 영업소득세 납부 금액이 6천356억 타이완 달러(약 29조 3천억 원)로 지난해보다 3.6% 감소하고, 증권거래세는 1천394억 타이완 달러(약 6조 4천억 원)로 20.0% 감소했다고 밝혔습니다.

차량 구매와 보유 시 부과되는 관세와 화물세가 각각 24.0%, 23.2% 감소했습니다.

이 관계자는 미국발 ‘관세 폭탄’으로 인한 충격으로 투자와 신차 구입 등 소비가 보수적으로 이뤄진 것으로 풀이했습니다.

그는 영업소득세, 종합소득세 등의 납부 기간 연장과 무이자 할부 연장 조치 등으로 인한 여파도 있다고 지적했습니다.

류쉰룽 재정부 통계처 부처장은 외부 경제 환경 불확실성이 매우 커 내달 증권거래세와 영업소득세 납부 상황을 지켜봐야 올해 세수 감소 여부를 확실히 알 수 있을 것이라고 말했습니다.

앞서 타이완 재정부는 지난 2월 지난해 세수가 3조 7천619억 타이완 달러(약 173조 6천억 원)에 달해 5천283억 타이완 달러 초과 징수했다고 밝혔습니다.

그러면서 2021년 이후 4년 연속 초과 세수가 이뤄져 누적 초과 징수액이 1조 8천707억 타이완 달러(약 86조 3천억 원)라고 설명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
홍진아
홍진아 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 호우특보… 동부간선·내부순환 통제

수도권 호우특보… 동부간선·내부순환 통제
폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동

폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동
국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표

국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표
이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​

이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.