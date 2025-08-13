정치

김 총리 “독립 운동 정신, 내란극복 ‘빛의 혁명’으로 이어져”

입력 2025.08.13 (15:37) 수정 2025.08.13 (15:42)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

김민석 국무총리는 “애국지사들의 독립운동이 ‘4.19 혁명’,‘5.18 민주화운동’,‘6월 항쟁’,‘촛불혁명’에 뒤이어 내란 극복을 위한 ‘빛의 혁명’으로 이어졌다”고 밝혔습니다.

김 총리는 오늘(13일) 오전 국립서울현충원에서 열린 ‘광복 80주년 독립유공자 유해봉환식’에서 “대한민국은 비상계엄과 내란의 위기를 빛의 혁명으로 극복했다”며 이같이 말했습니다.

이어, “독립유공자 유해 봉환은 단순히 과거를 기념하는 것을 넘어, 국민이 미래의 교훈을 함께 공유하는 소중한 자리”라고 강조했습니다.

이번에 국내 봉환된 유공자는 문양목(1995년 독립장)·김덕윤(1990년 애국장)·김기주(1990년 애족장)·한응규(1990년 애족장)·임창모(2019년 애족장)·김재은(2002년 애족장) 지사로, 이들을 포함해 총 155위의 독립유공자 유해가 돌아왔습니다.

김 총리는 “이역만리에서 풍찬노숙하며 국권 회복의 길을 개척하셨던 여섯 분의 피 끓는 애국에 다시 한번 경의를 표한다”면서, “일제에 항거하셨던 분들을 끝까지 찾아 기리겠다”고 강조했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 김 총리 “독립 운동 정신, 내란극복 ‘빛의 혁명’으로 이어져”
    • 입력 2025-08-13 15:37:46
    • 수정2025-08-13 15:42:42
    정치
김민석 국무총리는 “애국지사들의 독립운동이 ‘4.19 혁명’,‘5.18 민주화운동’,‘6월 항쟁’,‘촛불혁명’에 뒤이어 내란 극복을 위한 ‘빛의 혁명’으로 이어졌다”고 밝혔습니다.

김 총리는 오늘(13일) 오전 국립서울현충원에서 열린 ‘광복 80주년 독립유공자 유해봉환식’에서 “대한민국은 비상계엄과 내란의 위기를 빛의 혁명으로 극복했다”며 이같이 말했습니다.

이어, “독립유공자 유해 봉환은 단순히 과거를 기념하는 것을 넘어, 국민이 미래의 교훈을 함께 공유하는 소중한 자리”라고 강조했습니다.

이번에 국내 봉환된 유공자는 문양목(1995년 독립장)·김덕윤(1990년 애국장)·김기주(1990년 애족장)·한응규(1990년 애족장)·임창모(2019년 애족장)·김재은(2002년 애족장) 지사로, 이들을 포함해 총 155위의 독립유공자 유해가 돌아왔습니다.

김 총리는 “이역만리에서 풍찬노숙하며 국권 회복의 길을 개척하셨던 여섯 분의 피 끓는 애국에 다시 한번 경의를 표한다”면서, “일제에 항거하셨던 분들을 끝까지 찾아 기리겠다”고 강조했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
서지영
서지영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 호우특보… 동부간선·내부순환 통제

수도권 호우특보… 동부간선·내부순환 통제
폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동

폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동
국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표

국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표
이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​

이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.