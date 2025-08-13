조국혁신당 “현 지도부 임기 단축…전당대회 개최 결정”

조국혁신당이 내년 7월까지인 현 지도부의 임기를 단축하고, 당대표 등 지도부를 새로 선출하는 전당대회 개최를 결정하는 등 조국 전 대표의 복귀를 위한 사전 작업에 나섰습니다.



조국혁신당 황현선 사무총장은 오늘(13일) 오후 국회에서 당무위원회의를 열고 이같이 의결했다고 밝혔습니다.



황 사무총장은 “김선민 당대표 권한대행을 비롯한 최고위원 전원의 임기 단축을 결정했다”며 “최고위원의 결단을 당무위는 전적으로 존중하고 그 뜻을 비상한 각오로 추인받았다”고 밝혔습니다.



이어 “전당대회는 ‘정기 전당대회’로 교체한다”며 “전국 지역위원회 구성, 지역별 전국 대의원 선정, 전국 시도당 개편(위원장 선출), 대표 및 최고위원 선출 등을 제2의 도약을 위한 기회로 삼는다”고 전했습니다.



윤재관 수석대변인은 이번 전당대회에 대해 “임시 전당대회와 달리 전 지도부의 전면적인 ‘재세팅’이 이뤄지는 것”이라며 “지역위원장, 시도당위원장, 최고위원, 당대표 등 모든 선출직이 다시 선임되는 것이고, 임기는 2년이 될 것”이라고 설명했습니다.



구체적인 시기는 이달 중 ‘전당대회준비위원회’를 구성해 논의하겠다며 “정해진 정치 일정, 추석 연휴, 정기 전당대회 준비를 위한 최소한의 시간을 고려해서 판단할 예정”이라고 밝혔습니다.



현 지도부의 임기는 전당대회에서 새 지도부가 선출될 때까지 이어집니다.



조국혁신당은 이와 함께 ▲내란의 완전한 종식 ▲강력한 정치개혁과 다당제 연합정치 실현 ▲민주 진보 진영의 견고한 연대 ▲안정적 지도 체제와 당의 단결 ▲당의 미래정당화 등 5대 과제를 추진하기로 결정했습니다.



또, 조만간 전 당원 투표를 거쳐 이 같은 당무위 의결 사항을 추인받을 방침이라고 전했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 조국혁신당 홈페이지 다운]



