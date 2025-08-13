문화

KBS국악관현악단, 창단 40주년 기념 연주…원영석 지휘

입력 2025.08.13 (15:49) 수정 2025.08.13 (15:52)

KBS국악관현악단이 창단 40주년 기념 기획 '40, 그리고 내일'의 세 번째 공연을 오는 21일 저녁 7시 30분 서울 여의도 KBS아트홀에서 엽니다.

이번 공연은 KBS가 시청자들에게 감사의 마음을 담아 마련한 무료 음악회로 4번의 기획 공연 중 세 번째입니다.

공연의 지휘는 이전 상임지휘자였던 원영석 이화여대 한국음악과 교수가 맡아 악단의 주요 작품을 연주할 예정입니다.

협연자로는 KBS국악관현악단 피리 부수석 이윤호 단원과 경기민요 소리꾼 강효주·제현정·천혜인이 무대에 오릅니다.

공연 관람 신청은 오는 17일까지 KBS 홈페이지 '이벤트 방청'(event.kbs.co.kr)에서 할 수 있습니다.

