정치

국민의힘 주진우, ‘특혜 사면 금지법’ 대표 발의

입력 2025.08.13 (15:57) 수정 2025.08.13 (16:17)

국민의힘 주진우 의원이 대통령 연루 범죄나 부정부패·입시 비리 등으로 유죄를 확정받은 사람은 사면할 수 없다는 내용의 ‘특혜 사면 금지법’을 대표 발의했습니다.

주 의원은 오늘(13일) 국회에서 기자회견을 열고 “조국, 윤미향 전 의원 등 국민 눈높이에 반하는 정치인이 사면되면서 사면권 남용에 대한 국민적 우려가 매우 커졌다”며 이같이 밝혔습니다.

주 의원은 “사면은 정치인들이 법적 책임을 거래하거나 회피하는 수단이 아니”라며 “대통령과 공범 관계에 있거나 대통령에게 직접 혜택을 준 범죄자까지 사면한다면 사면 제도의 공정성과 신뢰를 완전히 파괴하는 것”이라고 주장했습니다.

또한 “이런 상식 밖의 사면을 보면서 국민은 (대통령이) 이화영, 김용까지 사면하지 않을까 우려하고 있다”고 지적했습니다.

개정안에 따르면, ‘대통령과 공범 관계가 문제가 됐거나 대통령이 혜택을 받은 범죄를 저지른 사람’은 사면 대상에서 제외합니다.

▲입시·채용 등 타인의 기회를 박탈하여 공정경쟁을 저해한 범죄 ▲피해 회복이 이뤄지지 않은 경제범죄 ▲정치자금법 위반 등 권력형 부정부패 범죄 ▲살인, 성폭력, 마약 등 강력범죄 및 이를 비호한 죄로 유죄가 확정된 사람도 사면할 수 없다고 규정했습니다.

주 의원은 “사면 제도가 본래 취지에 맞게 국민을 통합하고 사회를 안정시키는 순기능을 하도록 제도를 정상화하는 데 힘쓰겠다”면서 “제2·제3의 조국이나 윤미향이 생기지 않도록 하겠다”고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
박영민
박영민 기자

