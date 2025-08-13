국민대표 80명, 이 대통령에 임명장 수여…15일 광화문광장서 임명식

광복 80주년을 맞는 오는 15일 서울 광화문 광장에서 제21대 대통령 국민임명식인 '광복 80년, 국민주권으로 미래를 세우다' 행사가 열립니다.



행정안전부에 따르면, 행사에는 국가 주요 인사와 주한외교단 외에 정치, 경제, 사회, 문화·예술·체육, 과학기술, 교육, 노동, 여성, 산업 등 다양한 분야를 대표하는 인사들이 함께 참석합니다.



또 인터넷 사전 신청을 통해 초청된 국민 3천5백 명도 참석합니다.



이날 행사는 모두 3부로 진행됩니다. '함께 찾은 빛'을 주제로 열리는 1부 행사는 광장에 모여 함께 빛을 발했던 순간 불렀던 노래들이 광화문광장을 메웁니다.



이후 이어지는 2부 '빛의 바람' 순서에서는 대통령에게 전하고 싶은 국민의 바람을 소개하는 영상이 상영된 뒤, 제21대 대통령 국민임명식이 거행됩니다.



이재명 대통령에 대한 임명장 수여는 광복 80주년을 맞아 선정된 국민 대표 80인이 맡습니다.



국민 대표 80인에는 탄핵 시위 때 장갑차를 막으며 국민주권을 지킨 부부와 국군대전병원 이국종 원장 그리고 제78회 칸국제영화제에서 한국 최초 학생 부문 1등 상을 받은 영화감독 허가영 씨가 포함됐습니다.



국민 임명식에 이어서 진행되는 3부에서는 '빛나는 우리'라는 이름으로 광복 80년 및 국민임명식을 축하하며 온 국민이 함께 즐기는 축제의 마당이 마련됩니다.



특히 최근 전 세계적으로 인기를 얻고 있는 '케이팝데몬헌터스'의 삽입곡 'Golden'을 걸그룹 이즈나가 선보입니다.



행안부는 이번 행사에 인터넷 신청에서 탈락하거나 별도 초청을 받지 못한 국민도 광화문광장 인근에서 축제의 장을 즐길 수 있도록 준비했다고 설명했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



