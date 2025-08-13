사회

국민대표 80명, 이 대통령에 임명장 수여…15일 광화문광장서 임명식

입력 2025.08.13 (15:57) 수정 2025.08.13 (16:17)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

광복 80주년을 맞는 오는 15일 서울 광화문 광장에서 제21대 대통령 국민임명식인 '광복 80년, 국민주권으로 미래를 세우다' 행사가 열립니다.

행정안전부에 따르면, 행사에는 국가 주요 인사와 주한외교단 외에 정치, 경제, 사회, 문화·예술·체육, 과학기술, 교육, 노동, 여성, 산업 등 다양한 분야를 대표하는 인사들이 함께 참석합니다.

또 인터넷 사전 신청을 통해 초청된 국민 3천5백 명도 참석합니다.

이날 행사는 모두 3부로 진행됩니다. '함께 찾은 빛'을 주제로 열리는 1부 행사는 광장에 모여 함께 빛을 발했던 순간 불렀던 노래들이 광화문광장을 메웁니다.

이후 이어지는 2부 '빛의 바람' 순서에서는 대통령에게 전하고 싶은 국민의 바람을 소개하는 영상이 상영된 뒤, 제21대 대통령 국민임명식이 거행됩니다.

이재명 대통령에 대한 임명장 수여는 광복 80주년을 맞아 선정된 국민 대표 80인이 맡습니다.

국민 대표 80인에는 탄핵 시위 때 장갑차를 막으며 국민주권을 지킨 부부와 국군대전병원 이국종 원장 그리고 제78회 칸국제영화제에서 한국 최초 학생 부문 1등 상을 받은 영화감독 허가영 씨가 포함됐습니다.

국민 임명식에 이어서 진행되는 3부에서는 '빛나는 우리'라는 이름으로 광복 80년 및 국민임명식을 축하하며 온 국민이 함께 즐기는 축제의 마당이 마련됩니다.

특히 최근 전 세계적으로 인기를 얻고 있는 '케이팝데몬헌터스'의 삽입곡 'Golden'을 걸그룹 이즈나가 선보입니다.

행안부는 이번 행사에 인터넷 신청에서 탈락하거나 별도 초청을 받지 못한 국민도 광화문광장 인근에서 축제의 장을 즐길 수 있도록 준비했다고 설명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국민대표 80명, 이 대통령에 임명장 수여…15일 광화문광장서 임명식
    • 입력 2025-08-13 15:57:54
    • 수정2025-08-13 16:17:33
    사회
광복 80주년을 맞는 오는 15일 서울 광화문 광장에서 제21대 대통령 국민임명식인 '광복 80년, 국민주권으로 미래를 세우다' 행사가 열립니다.

행정안전부에 따르면, 행사에는 국가 주요 인사와 주한외교단 외에 정치, 경제, 사회, 문화·예술·체육, 과학기술, 교육, 노동, 여성, 산업 등 다양한 분야를 대표하는 인사들이 함께 참석합니다.

또 인터넷 사전 신청을 통해 초청된 국민 3천5백 명도 참석합니다.

이날 행사는 모두 3부로 진행됩니다. '함께 찾은 빛'을 주제로 열리는 1부 행사는 광장에 모여 함께 빛을 발했던 순간 불렀던 노래들이 광화문광장을 메웁니다.

이후 이어지는 2부 '빛의 바람' 순서에서는 대통령에게 전하고 싶은 국민의 바람을 소개하는 영상이 상영된 뒤, 제21대 대통령 국민임명식이 거행됩니다.

이재명 대통령에 대한 임명장 수여는 광복 80주년을 맞아 선정된 국민 대표 80인이 맡습니다.

국민 대표 80인에는 탄핵 시위 때 장갑차를 막으며 국민주권을 지킨 부부와 국군대전병원 이국종 원장 그리고 제78회 칸국제영화제에서 한국 최초 학생 부문 1등 상을 받은 영화감독 허가영 씨가 포함됐습니다.

국민 임명식에 이어서 진행되는 3부에서는 '빛나는 우리'라는 이름으로 광복 80년 및 국민임명식을 축하하며 온 국민이 함께 즐기는 축제의 마당이 마련됩니다.

특히 최근 전 세계적으로 인기를 얻고 있는 '케이팝데몬헌터스'의 삽입곡 'Golden'을 걸그룹 이즈나가 선보입니다.

행안부는 이번 행사에 인터넷 신청에서 탈락하거나 별도 초청을 받지 못한 국민도 광화문광장 인근에서 축제의 장을 즐길 수 있도록 준비했다고 설명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김하은
김하은

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 호우특보… 동부간선·내부순환 통제

수도권 호우특보… 동부간선·내부순환 통제
폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동

폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동
국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표

국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표
이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​

이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.