전세계 전기차 판매 증가세 유지…“중국 감소·유럽은 급증”

입력 2025.08.13 (15:59) 수정 2025.08.13 (16:17)

7월 전 세계 전기차(플러그인 하이브리드 차량 포함) 판매량이 지난해 같은 기간보다 21% 증가한 160만 대를 기록했습니다.

1월 이후 가장 낮은 증가율이지만 전반적인 증가세는 유지하고 있다는 평가입니다.

로이터 통신은 글로벌 시장조사업체 ‘로 모션’ 자료를 인용해 세계 최대 전기차 시장인 중국에서 플러그인 하이브리드 차량 판매의 성장세가 둔화하면서 전체 전기차 성장률도 둔화 추세라고 13일 보도했습니다.

중국 전기차 판매 성장률은 올해 상반기 월평균 36%이던 것이 7월에는 12%로 대폭 둔화해 판매량이 100만 대에 머물렀습니다.

이는 올해 정부 보조금 지원이 일시 중단되면서 이전까지 급성장하던 시장에 영향을 준 것으로 보인다고 로 모션의 찰스 레스터 데이터 매니저가 설명했습니다.

중국은 전 세계 전기차 판매의 절반 이상을 차지해 중국의 수요 변화가 전반적인 성장률에 크게 반영됩니다.

세계 최대 전기차업체 중국 비야디(BYD)도 자동차 판매가 3개월 연속 감소했습니다.

중국 시장의 성장세 둔화가 큰데도 전반적인 판매 증가세가 유지되는 것은 다른 지역 수요가 많이 늘었기 때문입니다.

유럽의 경우 탈탄소화를 가속하기 위한 인센티브 지원 조치로 7월에 판매량이 48% 급증, 약 39만 대를 기록했습니다.

북미 지역 판매량은 10% 증가해 17만 대를 넘어섰습니다.

세계 다른 지역 판매량은 55% 급증해 14만 대를 넘었습니다.

레스터 매니저는 “지역별 차이는 있지만, 올해 전기차 판매는 여전히 상승세”라고 말했습니다.

중국 시장의 전기차 판매는 이달부터 새 보조금 지원이 시작되면서 강한 성장세로 돌아갈 것으로 예상되며, 미국에서는 다음 달 말에 신규 전기차 구매 또는 리스 시 주는 세금 공제 혜택이 축소되면서 수요에 부정적 영향을 미칠 것이라고 레스터 매니저는 설명했습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

