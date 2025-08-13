사회

윤호중 행안부 장관 “소비쿠폰 발행으로 어려움 겪는 지자체 지원할 것”

입력 2025.08.13 (16:00) 수정 2025.08.13 (16:16)

윤호중 행정안전부 장관이 민생회복 소비쿠폰 발행으로 재정적인 어려움을 겪고 있는 지방자치단체들을 특별히 지원하겠다고 밝혔습니다.

윤 장관은 오늘(13일) 출입기자들과의 간담회에서 “이미 지방의 재정을 집행해서 여력이 없는 지자체들이 있다”면서 “그런 지자체의 경우 행안부가 가진 정책수단들을 통해 예산 상의 특별한 지원을 필요로 하는 곳은 (지원을) 해야겠다 생각하고 있다”고 말했습니다.

윤 장관은 “최대한 지자체 사정을 고려해 국회에서 부담을 줄여드리려고 노력했다”며 “올해 초부터 중앙정부의 예산 지원 없이 지역 경제를 위해 지역사랑상품권 발행 등의 노력을 해왔던 지자체들이 오히려 더 어려움을 겪고 있다”고 덧붙였습니다.

경찰국 폐지와 관련해 윤 장관은 “폐지 절차가 이번달 중 마무리 될 예정”이라며 “경찰국 자체가 법무부와 검찰의 관계를 그대로 행안부와 경찰의 관계로 끌어들이기 위한 수단이었다”고 지적했습니다.

이어 “우리 정부로서는 수용할 수 없는 제도”라면서도 “경찰의 수사권이 존중되고 중립성을 보호받는 만큼 국민에 대한 책임을 다해야 하기 때문에, 국민을 대신한 문민적 통제는 유지될 필요가 있다”고 설명했습니다.

한편 안전과 관련해 윤 장관은 “지금까지 대형 재난이 있었을 때 대응이 제대로 이뤄지지 않았던 데 대해 대단히 유감”이라며 “더이상 그런 일이 재현되지 않도록 하겠다”고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
정연욱
정연욱 기자

