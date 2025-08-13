“새 교육부 장관 후보자는 교사 출신 최교진 교육감” [지금뉴스]

동영상 고정 취소

이재명 대통령이 후보자 낙마로 공석인 교육부와 여성가족부 장관 후보자를 지명했습니다.

강훈식 대통령 비서실장은 오늘(13일) 브리핑을 통해 이 대통령이 최교진 세종특별자치시 교육감을 교육부 장관 후보자로, 원민경 변호사를 여성가족부 장관 후보자로 지명했다고 발표했습니다.



강 실장은 "최 후보자는 중학교 교사부터 교육감까지 40여 년을 헌신한 자타공인 교육 전문가로 전국시도교육감협의장과 균형발전자문위원장을 역임하며 지역균형 이해도가 높다"며 "초중고와 고등교육을 아우르는 풍부한 경험을 바탕으로 '서울대 10개 만들기' 등 대통령 공약을 이행할 것"이라고 설명했습니다.



이어 "원 후보자는 민변 여성인권위원장과 국회 성평등 자문위원 등을 거치며 여성과 사회적 약자 인권을 위해 활동해 온 법조인"이라며 "성별 갈등은 우리 사회가 해결해야 할 문제라는 인식으로 양성평등을 지향하는 대통령 뜻에 부응해 통합과 포용으로 성평등 대한민국을 만들어갈 것"이라고 밝혔습니다.



■ "낙마 후 검증 절차 강화…검증 강도도 더 세져"



한편 강 실장은 이진숙, 강선우 장관 후보자 낙마 후 검증 과정에 변화가 있느냐는 질문에 "검증을 하면 할수록 더 강화되고 있다"며 "특히 논문 문제라든지 이런 것들을 좀 더 자료를 찾아보는데 집중하고 있고 기고한 것도 꼼꼼히 보는 것으로 검증 강도는 더 세졌다고 말씀드릴 수 있다"고 답했습니다.



앞서 경실련에서 정부를 상대로 장관 후보자 등의 지명 경위와 검증 항목 공개를 요구한 데 대한 입장을 묻는 질문에는 "여러 경로로 다양한 의견을 수렴하고 있다"며 "지명 경로는 대통령의 고유한 인사권이고, 추천 경로는 다양한 의견을 잘 듣고 있다"고 말했습니다.



그러면서 "검증 항목은 저희가 별도로 말씀드리지는 않는다"고 덧붙였습니다.



