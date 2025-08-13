정치

임시정부 요인 피신 도운 미국인 제랄딘 피치 여사에 건국훈장

입력 2025.08.13 (16:05) 수정 2025.08.13 (16:16)

국가보훈부는 광복 80주년을 계기로 독립유공자 311명을 포상한다고 오늘(13일) 밝혔습니다.

포상 대상자 중 건국훈장은 71명(독립장 2명·애국장 13명·애족장 56명), 건국포장은 22명, 대통령표창은 218명입니다.

대한민국임시정부 요인들의 피신을 도운 미국인 제랄딘 피치(독립장) 여사는 건국훈장을 받습니다.

그는 남편인 선교사 조지 애쉬모어 피치 선생을 도와 1932년 4월 윤봉길 의거로 일본 경찰에 쫓기던 김구, 엄항섭, 안공근, 김철을 자택에 숨겨줬으며, 위치가 노출되자 중국인으로 위장시켜 상하이에서 탈출하도록 도왔습니다.

국내와 미국에서 독립운동을 이끌고 태평양전쟁 기간 미군에 자원입대해 활약한 김술근 선생(애족장)도 건국훈장을 받습니다.

1920년대 초 중국 만주에서 광정단과 북로군정서에 소속돼 일본 경찰 등과 전투를 벌이고 군자금 모집 활동 등을 하다 체포돼 징역 15년을 받은 김창준 선생(독립장)과 1940년 조선총독부 청사 승강기 운전수로 근무하면서 동지들과 독립운동 방안을 협의하다 체포돼 징역 8월을 받은 최종유 선생(애족장)도 건국훈장 포상 대상자입니다.

1919년 충청남도 청양군 정산면에서 독립 만세 시위에 참여하다 체포된 정연봉·이봉식·최상등 선생(이상 애족장)도 건국훈장을, 쿠바 지역에서 독립운동 지원 등의 활동을 했던 안순필 일가 6명은 대통령표창을 받습니다.

보훈부는 "이번 독립유공자 포상은 각종 재판판결문과 수형기록 등의 자료를 발굴하고 수집해, 그 내용을 분석한 결과를 중심으로 진행됐다"며 "특히, 충청남도 청양군 정산면 3·1운동 참여자 62명은 '범죄인명부' 등 자료의 지속적인 발굴 및 수집 노력을 통해 독립유공자로 인정받았다"고 설명했습니다.

대한민국 정부 수립 이후 이번 광복절까지 총 1만 8,569명이 독립유공자로 포상됐습니다.

포상자 중 건국훈장은 1만 1,889명, 건국포장은 1,562명, 대통령표창은 5,118명입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 국가보훈부 제공]

윤진
윤진 기자

