국민 70% “해방 이후 친일 잔재 청산되지 않았다”

입력 2025.08.13 (16:05) 수정 2025.08.13 (16:15)

국민 10명 중 7명은 1945년 해방 이후 80년이 지났지만 친일 잔재가 청산되지 않았다고 생각하는 것으로 조사됐습니다.

광복회는 지난 1∼7일 코리아데이터월드에 의뢰해 일반 국민 1천 명, 독립유공자 후손 850명을 대상으로 광복 80주년 계기 여론조사를 실시한 결과, 일반 국민의 70.9%, 독립유공자 후손의 78.0%가 ‘해방 이후 친일 잔재가 청산되지 않았다’고 응답했다고 오늘(13일) 밝혔습니다.

‘친일 반민족 행위자 후손이 여전히 사회 전반에 영향력을 행사한다’는 응답 비율은 일반 국민 63.6%, 독립유공자 후손 70.2%였습니다.

‘지금이라도 친일 잔재 청산이 필요하다’에는 일반 국민 71.8%, 독립유공자 후손 83.1%가 공감했습니다.

한일관계 개선을 위한 중요 사항에 관한 문항에 일반 국민은 ‘일본의 진정성 있는 사과와 반성’(30.5%), ‘역사 왜곡 방지를 위한 공동 역사연구 및 교육협력’(17.1%), ‘정치적 이용이 아닌 일관된 외교원칙 유지’(11.5%) 순으로 응답했습니다.

일반 국민 대상 조사는 온라인 조사로 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.09%포인트, 독립유공자 대상 조사는 자기기입식 조사로 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.19%포인트입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

윤진
윤진 기자

공지·정정

