‘광주FC 유소년재단’ 출범…지역 축구 인재 발굴

출처 : 광주FC 출처 : 광주FC

광주 지역 축구 인재 발굴과 유소년 육성을 위한 공익법인 ‘광주FC 유소년재단’이 공식 출범했습니다.재단은 앞으로 지역 내 소외계층을 포함한 유망 선수들이 안정적으로 훈련에 전념할 수 있도록 장학금 지원과 다양한 육성 프로그램을 추진할 계획입니다.이번 출범과 함께 재단은 시민 참여를 확대하기 위해 개인 후원 중심 프로그램도 운영할 방침입니다.노동일 광주FC 유소년재단 이사장은 “시민과 함께하는 참여형 후원을 통해 광주 축구의 미래를 이끌 인재들이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 만들겠다”며 “지역 사회의 관심과 성원이 광주 축구의 경쟁력으로 이어질 것”이라고 밝혔습니다.