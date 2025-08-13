보성군 도시가스 공급 18일부터 시작…“연료 절감”

도시가스 보성공급소 (출처 : 보성군) 도시가스 보성공급소 (출처 : 보성군)

오는 18일부터 보성군 보성읍 지역에 순차적으로 도시가스 공급이 시작됩니다.첫 공급 지역은 보성공급소부터 보성보훈회관 일대이고, 2028년까지 보성읍 전체 천8백여 가구에 도시가스를 공급할 계획이다.앞으로 도시가스 공급이 이뤄지면, 현재보다 가구당 평균 21만 원의 연료비가 절감됩니다.