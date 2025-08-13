보성군 도시가스 공급 18일부터 시작…“연료 절감”
입력 2025.08.13 (16:06) 수정 2025.08.13 (16:17)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
도시가스 보성공급소 (출처 : 보성군)
오는 18일부터 보성군 보성읍 지역에 순차적으로 도시가스 공급이 시작됩니다.
첫 공급 지역은 보성공급소부터 보성보훈회관 일대이고, 2028년까지 보성읍 전체 천8백여 가구에 도시가스를 공급할 계획이다.
앞으로 도시가스 공급이 이뤄지면, 현재보다 가구당 평균 21만 원의 연료비가 절감됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 보성군 도시가스 공급 18일부터 시작…“연료 절감”
-
- 입력 2025-08-13 16:06:45
- 수정2025-08-13 16:17:25
오는 18일부터 보성군 보성읍 지역에 순차적으로 도시가스 공급이 시작됩니다.
첫 공급 지역은 보성공급소부터 보성보훈회관 일대이고, 2028년까지 보성읍 전체 천8백여 가구에 도시가스를 공급할 계획이다.
앞으로 도시가스 공급이 이뤄지면, 현재보다 가구당 평균 21만 원의 연료비가 절감됩니다.
-
-
최정민 기자 cjmin@kbs.co.kr최정민 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.