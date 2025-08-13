‘구례 흙 살리기 박람회’ 9월 개최…“기후위기 극복”
입력 2025.08.13 (16:07) 수정 2025.08.13 (16:13)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
'구례 탄소중립 흙 살리기 박람회'가 다음 달 9일부터 사흘 동안 지리산역사문화관에서 열립니다.
지난해에 이어 두 번째로 개최되는 이번 박람회는 ‘흙이 살아야 지구가 산다’를 주제로 기후위기에 대응하고, 지속가능한 생태계 조성을 위한 플랫폼을 공유할 예정입니다.
구례군은 올해도 이상 기후로 많은 농가가 피해를 입었다면서 흙 살리기 박람회가 기후위기를 극복하고 농업과 일상 속 탄소중립 실천 계기가 될 것으로 전망했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘구례 흙 살리기 박람회’ 9월 개최…“기후위기 극복”
-
- 입력 2025-08-13 16:07:02
- 수정2025-08-13 16:13:20
'구례 탄소중립 흙 살리기 박람회'가 다음 달 9일부터 사흘 동안 지리산역사문화관에서 열립니다.
지난해에 이어 두 번째로 개최되는 이번 박람회는 ‘흙이 살아야 지구가 산다’를 주제로 기후위기에 대응하고, 지속가능한 생태계 조성을 위한 플랫폼을 공유할 예정입니다.
구례군은 올해도 이상 기후로 많은 농가가 피해를 입었다면서 흙 살리기 박람회가 기후위기를 극복하고 농업과 일상 속 탄소중립 실천 계기가 될 것으로 전망했습니다.
-
-
최정민 기자 cjmin@kbs.co.kr최정민 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.