‘구례 흙 살리기 박람회’ 9월 개최…“기후위기 극복”

'구례 탄소중립 흙 살리기 박람회'가 다음 달 9일부터 사흘 동안 지리산역사문화관에서 열립니다.지난해에 이어 두 번째로 개최되는 이번 박람회는 ‘흙이 살아야 지구가 산다’를 주제로 기후위기에 대응하고, 지속가능한 생태계 조성을 위한 플랫폼을 공유할 예정입니다.구례군은 올해도 이상 기후로 많은 농가가 피해를 입었다면서 흙 살리기 박람회가 기후위기를 극복하고 농업과 일상 속 탄소중립 실천 계기가 될 것으로 전망했습니다.