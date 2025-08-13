이 대통령, 문체부 차관·조달청장·통계청장 등 차관급 10명 인선

이재명 대통령이 차관급 10명 인사를 단행했습니다.



강유정 대통령실 대변인은 오늘(13일) 용산 대통령실에서 문체부 차관과 조달청장, 통계청장 등 인선을 발표했습니다.



먼저 문화체육관광부 제1차관에는 김영수 현 문체부 국립중앙박물관 행정운영단장이, 제2차관에는 김대현 전 문화체육관광부 종무실장이 임명됐습니다.



강 대변인은 "김영수 차관은 정책에 대한 풍부한 이해를 바탕으로 우리나라 글로벌 소프트파워 빅5 도약을 뒷받침할 정책 전문가로 기대되고, 김대현 차관은 세계 관광기구와 평창동계올림픽 조직위 파견 등 체육 관광 분야에서 풍부한 경험을 바탕으로 업무에 대한 깊은 이해에 기반한 판단력이 장점"이라고 설명했습니다.



조달청장에는 백승보 현 조달청 차장, 통계청장에는 현 통계청 안형준 차장이 각각 발탁됐습니다.



강 대변인은 "조달청장은 조달청 혁신 전략을 도맡아온 조달 행정 전문가로 불합리한 관행을 타파하고 신기술 우대를 통해 혁신성장을 뒷받침할 적임자"라고 소개했고, "통계청장은 빅데이터와 AI 시대에 상응하는 통계청의 역할을 누구보다 깊이 이해해 국내 AI 산업 혁신과 국민 편의성 제고에 기여할 것으로 생각된다"고 말했습니다.



농촌진흥청장에는 이승돈 현 국립농업과학원장이, 산림청장에는 김인호 현 환경교육혁신연구소 소장, 기상청장에는 이미선 전 기상청 수도권기상청장이 발탁됐습니다.



국가정보원 3차장에는 김창섭 국정원 과학기술부서장이, 민주평화통일자문회의 사무처장에는 방용승 현 전북겨레하나 공동대표, 소청심사위원회 위원장에는 정한중 현 한국외대 법학전문대학원 교수가 임명됐습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



