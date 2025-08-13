KIA 윤영철 팔꿈치 수술…시즌 아웃
입력 2025.08.13 (16:12)
출처 : KIA타이거즈
프로야구 기아타이거즈 윤영철 선수가다음 달 4일 일본에서 이른바 토미존 서저리라 불리는 왼쪽 팔꿈치 내측측부인대 재건술을 받습니다.
이에 따라 윤영철은 올 시즌을 마감하게됐고, 팔꿈치 인대 접합 수술 이후 통상 1년 이상의 재활 기간이 필요한 점을 감안할 경우 내년 시즌 복귀도 불투명한 상태입니다.
2023년에 데뷔한 윤영철은 선발 로테이션에 포함됐으며 올 시즌은 13경기에 나와 2승7패 평균자책점 5.58을 기록했습니다.
