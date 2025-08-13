경총 산재예방 토론회…“처벌보다 실효성 확보에 집중해야”

최근 잇따르는 산업재해 사망사고를 막기 위해 처벌이나 제재 강화보다 안전기준 실효성 확보에 집중해야 한다는 주장이 나왔습니다.



한국경영자총협회(경총)는 오늘(13일) 서울 중구 프레스센터에서 산재 예방을 위한 제도의 실효성 강화 방안과 새 정부의 정책과제를 논의하는 토론회를 개최했습니다.



이동근 경총 상근부회장은 인사말에서 “중대재해처벌법 시행 3년 6개월이 지났지만, 산재 감소 효과는 뚜렷하지 않다”고 지적하며 “새로운 처벌 수단보다 현행 안전기준이 현장에서 실질적으로 작동되도록 정비하는 것이 우선이며, 중소·영세기업에 대한 안전 역량 지원이 시급하다”고 강조했습니다.



그러면서 “(우리나라의) 산업안전 관련 처벌 수준은 이미 세계 최고 수준”이라며 “선진국들은 규제 수용성과 효율성을 높여 자율적인 안전 시스템을 구축해 왔다”고 말했습니다.



발제자로 나선 정진우 서울과학기술대 안전공학과 교수는 “우리나라 산업안전보건 정책은 과도한 제재 중심으로 ‘고비용 저효과’ 구조에 머물고 있다”고 지적했습니다.



정 교수는 “중처법 시행 이후 감독관 수와 예산이 늘었지만, 중대재해 사망자는 오히려 증가했다”며 “예방 중심의 시스템 구축이 필요하다”며 제도 개편의 필요성도 제시했습니다.



서용윤 동국대 산업시스템공학과 교수는 “생존을 위한 경쟁에 내몰린 중소기업에는 규제 중심의 산재 예방 정책이 한계에 부딪히고 있다”고 평가했습니다.



서 교수는 “중소기업 안전 역량 제고를 위한 범부처 통합 지원체계가 시급하다”며 “안전관리 노력에 대한 인센티브와 보상이 병행돼야 한다”고 주장했습니다.



아울러 “중장기적으로 ‘산재 예방 지원 및 시장 진흥 법률’ 제정을 검토해야 한다”고 제안했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 한국경총 제공]



